聯合報社論／馬英九忘詞的「親痛仇快」，正在成為事實

馬英九基金會風波延燒，圖為前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會風波愈演愈烈。前總統馬英九夫人周美青和馬大姊馬以南發聲明直指馬的醫療需求及照顧問題，馬英九旋發聲明反駁；三人調查小組聲明無法證明基金會前執行長蕭旭岑和王光慈確有違反財政紀律情事，馬辦也立予反擊，舉行記者會公開事證，並將循訴訟追究責任。隨後雙方繼續交鋒且益形激烈，事態發展螺旋升高，豈是「親痛仇快」所能形容！

馬英九要求的財政紀律與是非公義，經過雙方幾番纏鬥，真相仍陷在羅生門中。但眼看馬英九一生正直溫良形象已經嚴重受損，馬家的濃密親情則隱然出現裂痕，藍營「網內互打」更不手軟；令人不禁慨嘆，這已是一場注定沒有贏家的戰爭。

馬英九基金會風波擴大，各界原本期待在周美青及馬大姊發出聲明後能有所消弭，卻未料馬英九隨即在國安會前秘書長金溥聰等人的陪同下，錄製影片、書寫聲明反駁妻姊，怒轟舊屬。一時之間，讓熟悉馬英九的人士驚訝不已。但根據馬辦公布的影像，馬英九也有忘記慣用成語及與旁人對話後落筆等情形，似乎印證馬英九被指「忘記很多事」的描述，難免讓外界更擔心其健康狀況。

雖然馬英九在與金溥聰問答之間完成的錄影，特別強調沒有外傳的失智問題，但金溥聰也強調，「任何人都不該因馬英九的身體狀況，就欺負他、欺騙他」。那麼金溥聰坦言的「馬英九的身體狀況」，是什麼狀況？如果不作過多的揣測，至少金溥聰應該同意周美青所說，馬英九的「身體狀況」有醫療和照護需求，應作妥善安排。

馬英九能不能要到他所堅持的財政紀律與是非公義，許多人已經不忍再問；但更讓關心馬英九的人不能接受的是，馬英九一時忘記的成語「親痛仇快」，正在成為事實；這場基金會內部紛爭演變至今，已經成了各方皆輸的局面！

馬英九受傷最重，馬家人希望他真正退休，但以這樣慘烈的方式退出公眾舞台，令人不勝噓唏。另一位讓人關切的是周美青，她既要照顧馬英九健康狀況，又要維持馬英九形象與尊嚴，其內心承受壓力之重，恐非外人所能體會；而她未來仍然必須扛起陪伴照顧重擔。

馬英九是公眾人物，也是卸任總統，他若身體有狀況，則他的幕僚，家屬、基金會董事都該早作因應，妥適處理，防患未然。如今發展至前幕僚與前前幕僚撕破臉對罵，讓人瞠目結舌。

從大處來看，紛爭難了，更可能激盪為裂解藍營、甚至影響台灣未來的風暴。以馬英九的兩岸地位和貢獻、以及蕭旭岑目前的國民黨副主席身分，綠營早就磨刀霍霍；現在又涉及台商捐款，綠委更是迫不及待要求檢調介入偵辦基金會的金流與「中國因素」。馬英九固然廉潔奉公，但檢調一旦介入，綠色恐怖下的政治辦案劣跡斑斑，很難讓人相信司法的獨立與公正。

馬英九在卸任總統前夕，曾為聯合報讀者寫下他執政八年最想對台灣人民講的話，他感謝台灣人民給他八年時間，努力實踐「自由的台灣、和平的兩岸、友善的國際」三大目標，視為其一生最大的榮耀。然而，如今基金會風暴不僅可能毀掉馬英九、撕扯馬家、裂解國民黨，更有不少人虎視眈眈想藉此重創兩岸交流與和平。馬英九應該最不願見到，以他為名的基金會，最後竟成為兩岸和平的破口。

當金溥聰也提到馬英九的身體狀況時，這可能是各方少有的「共識」。那麼從馬英九的身體狀況出發，接下來各方的處理，應該多點人性關懷，少點計算鬥爭，讓風波落幕，讓馬英九回家；讓台灣前行，讓兩岸交流與和平，曾經是馬英九的榮耀，現在仍應是馬英九的願望。