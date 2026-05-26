聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／綠能．疫苗．無人機
一點二五兆軍購特別預算，以七千八百億過關，綠營大肆炒作，稱此結果將重傷無人機產業。不過國民黨發現，近日官媒大肆炒作的無人機廠「碳基科技」，從董事長、執行長到獨董，都有濃厚綠營背景，是不折不扣的「綠色企業」。
無獨有偶，另一家無人機大廠「經緯航太」，創辦人羅正方曾在民進黨中央、地方政府和黨部任職。雖然公司財務不佳，羅正方卻在蔡政府時期被稱為「無人機國家隊隊長」，並擔任無人機廠的「亞創協會」理事長。一黨得道，雞犬升天。
這種戲碼，國人並不陌生。發展綠能，結果一堆「綠友友」，且弊案叢生；疫情期間，又說要發展「生技、疫苗產業」，結果除了炒股，就只留下「小吃店快篩」惡名。少數人賺得盆滿缽滿，股民卻慘遭坑殺。
從綠能到疫苗、生技，都宣稱這些產業是「下一個護國神山」，然後成立所謂「國家隊」。若有不同意見，或揭發背後涉弊、圖利者，就被扣上「影響國安」、「阻礙經濟發展」，甚至「為對岸認知作戰」帽子。如今的無人機產業，如出一轍。
無論綠能或生技、疫苗，都有成為明星產業潛力，但這些產業卻在民進黨主政下成為「慘業」。如今無人機、國防產業被吹捧上天，儼然也將步上後塵。而汙名化這些產業的，正是人謀不臧的民進黨政府。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。