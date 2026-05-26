聯合報黑白集／綠能．疫苗．無人機

國民黨立院黨團日前召開記者會，質疑官媒大肆炒作的無人機廠「碳基科技」是綠友友。 圖／聯合報系資料照片

一點二五兆軍購特別預算，以七千八百億過關，綠營大肆炒作，稱此結果將重傷無人機產業。不過國民黨發現，近日官媒大肆炒作的無人機廠「碳基科技」，從董事長、執行長到獨董，都有濃厚綠營背景，是不折不扣的「綠色企業」。

無獨有偶，另一家無人機大廠「經緯航太」，創辦人羅正方曾在民進黨中央、地方政府和黨部任職。雖然公司財務不佳，羅正方卻在蔡政府時期被稱為「無人機國家隊隊長」，並擔任無人機廠的「亞創協會」理事長。一黨得道，雞犬升天。

這種戲碼，國人並不陌生。發展綠能，結果一堆「綠友友」，且弊案叢生；疫情期間，又說要發展「生技、疫苗產業」，結果除了炒股，就只留下「小吃店快篩」惡名。少數人賺得盆滿缽滿，股民卻慘遭坑殺。

從綠能到疫苗、生技，都宣稱這些產業是「下一個護國神山」，然後成立所謂「國家隊」。若有不同意見，或揭發背後涉弊、圖利者，就被扣上「影響國安」、「阻礙經濟發展」，甚至「為對岸認知作戰」帽子。如今的無人機產業，如出一轍。

無論綠能或生技、疫苗，都有成為明星產業潛力，但這些產業卻在民進黨主政下成為「慘業」。如今無人機、國防產業被吹捧上天，儼然也將步上後塵。而汙名化這些產業的，正是人謀不臧的民進黨政府。