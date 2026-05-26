經濟日報社論／台灣別再沉默：晶片不是偷來的

晶片示意圖。 （路透）

美國總統川普近日接受福斯新聞專訪時，再度聲稱台灣「偷走了美國的晶片產業」，甚至把對台軍售形容成與中國談判的籌碼。這番話一出，台灣社會立刻震盪，因為它不只是選舉語言，也不只是美國內部的產業民族主義，而是在全球AI與半導體競賽升溫之際，美國正在重新定義自身利益與盟友關係。

真正值得警惕的，不是川普是否口無遮攔，而是這種說法正在逐漸成為美國部分政治人物的共同語境。當「台灣搶走美國晶片工作機會」被反覆講述後，它很容易從競選口號，演變成政策依據。對台灣而言，這代表未來的壓力，不只來自中國軍事威脅，也可能來自美國對供應鏈主導權的巧取豪奪。

真正關鍵的是，當美國大型企業逐漸把重心轉向設計、金融與服務業時，台灣選擇了最辛苦、風險最高、資本最密集的製造道路。

半導體產業從設備、材料、良率到製程，每一步都需要數十年累積。ASML的EUV曝光機之所以成為全球戰略核心，是因為它用了30年時間，建立起其他國家難以複製的技術護城河。同樣地，台積電之所以能主導全球先進製程，是因為它長期投入龐大資本與承受技術風險。

很多人現在談晶片，只看到地緣政治，卻忽略產業本質，晶片製造早已不是單一國家能獨立完成的工程。美國掌握EDA與GPU設計，日本控制材料，荷蘭壟斷先進曝光機，台灣則建立最完整的晶圓代工能力。這是一個高度分工的全球體系。川普口中的「偷走」，其實更像是美國對自身製造業空洞化的不滿投射。

但台灣不能因此掉以輕心，因為美國政治的邏輯，從來不是歷史真相，而是選民情緒。對許多美國人而言，過去30年美國製造業外移，的確造成中西部大量工作消失。中國是主要對象，台灣則因半導體成功，成為另一個容易被點名的案例。這種情緒，在AI熱潮興起後更加明顯。誰控制先進晶片，誰就掌握AI算力與軍事優勢。

美國現在一方面依賴台灣，另一方面又希望降低依賴。這正是華府近年大力推動晶片法案、要求台積電赴亞利桑那設廠的真正原因。它不是單純經濟政策，而是國安戰略。從限制中國取得ASML設備，到要求盟國共同實施出口管制，美國已經把半導體視為新冷戰時代的核心武器。

問題是，美國想要的是「供應鏈安全」，台灣擁有的卻是「矽盾」。這兩者並不完全一致。所謂矽盾，建立在全球對台灣晶片不可取代的依賴。一旦最先進製程大量移往美國，台灣的戰略重要性是否會下降，這是許多台灣人真正擔憂的地方。

更現實的是，美國對台態度已開始出現條件化傾向。川普把軍售稱為「談判籌碼」，其實已透露某種交易思維。對華府部分政治人物而言，台灣不再只是民主盟友，也是一張供應鏈與地緣政治的牌。這種思維若持續擴大，未來美國要求台灣增加投資、轉移技術、提高國防支出，甚至開放更多市場，都可能變成新的政治壓力。

台灣最危險的，不是被批評，而是只敢低調回應。外交需要智慧，但智慧不等於沉默。若「台灣偷走晶片產業」說法持續在美國發酵，最後會逐漸變成許多美國人認知中的既定事實。到那時，台灣就很難再解釋扭轉。

台灣真正該做的，是重新建立自己的國際敘事能力。我們必須讓世界知道，台灣不是靠低價傾銷崛起，而是靠工程師文化、長期資本投入與高度紀律，才建立全球最難複製的晶片製造體系。更重要的是，美國科技巨頭今天之所以能主導全球AI浪潮，也建立在台灣製造能力之上。這不是單方面得利，而是共生關係。

面對美國，台灣當然不能天真，更不能情緒化；也不能把「不得罪美國」視為唯一外交原則。盟友關係若只剩單方面討好，最後往往換不到真正尊重。台灣需要的是成熟而自信的戰略姿態。既清楚自身安全仍需美支持，也要敢於告訴世界，台灣不是誰的附庸，更不是偷走別人產業的小偷。