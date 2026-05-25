聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／鄭文燦和徐錫祥

聯合報／ 聯合報黑白集

最高檢察署代理檢察總長<a href='/search/tagging/2/徐錫祥' rel='徐錫祥' data-rel='/2/247526' class='tag'><strong>徐錫祥</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署代理檢察總長徐錫祥。圖／聯合報系資料照片

五二○過後，代表民進黨已連續執政十年，當年高舉的「清廉勤政」，如今逐漸褪色為「貪腐傲慢」。鄭文燦與徐錫祥，成了兩種權力樣貌的投影。

桃園市前市長鄭文燦涉嫌貪汙，關鍵證人廖俊松近日出庭，還原當年官邸送錢情節，鄭文燦雖強調「依法行政、絕無收賄」，但整起案情籠罩在金錢與權力交錯的陰影，難免令人「賄聲賄影」。近十年從私菸案、光電案、超思案等，前總統蔡英文曾警告「升官發財請走別路」，但從雞蛋到軍火，「綠友友們」總能找到利益捷徑。

立法院日前否決檢察總長人事案，總統府仍發函指派徐錫祥代理檢察總長；徐強調「奉命行事」，理由是「非常上訴不能停」。總統府單憑一紙行政命令，就凌駕立法院人事同意權，賴政府破壞憲政體制，檢察體系究竟是依法獨立，還是只看上意？比起國會監督，檢察總長顯然更重視長官「關愛的眼神」，執政傲慢，莫此為甚。

鄭文燦和徐錫祥都是當朝紅人，一人從政治金童變黑金嫌犯，另一人在憲政爭議中選擇聽從上意，兩人身影，彷彿民進黨執政十年的冰山一角。

民主政治講究權力制衡，絕對權力使人絕對腐化。面對朝小野大，賴清德總統卻揚言「更大的民主」；民進黨當年批判國民黨威權、黑金，如今早已變成自己最討厭的模樣。

社論 徐錫祥 鄭文燦

延伸閱讀

廖達琪／賴清德最像哪位前總統？

民進黨屏東縣「艱困選區」 屏東市長將徵召縣議員梁育慈參選

吳沛憶接民進黨北市黨部主委 與黃捷組「北高連線」改革

陳儀深：面對當前中國威脅 應借鏡李登輝時代經驗

相關新聞

聯合報社論／提沈伯洋選台北市長，民進黨發生什麼事？

民進黨提名沈伯洋參選台北市長，雖然討論度高，但爭議也不斷浮現。作為民進黨仇恨值最高的政治人物之一，且與台北市政無任何關聯，又無選舉經驗，身兼民進黨主席的賴清德總統為何執意提名沈伯洋，許多人表示不解。

聯合報黑白集／周美青還是周美青

馬英九基金會風波難平。馬英九的夫人周美青、大姊馬以南聲明盼馬能安享餘年，但馬英九隨即以影像加聲明反駁。當爭執混入家務事，清官也難斷，卻讓人更心疼周美青。

經濟日報社論／助中小企轉型 不只是錢的問題

賴清德總統在就職二周年演說中，提出八年1,000億元中小微企業振興轉型計畫，強調以AI、數位化與淨零轉型，協助台灣約170萬家中小微企業升級，並希望由半導體與高科技產業帶動百工百業，讓經濟成果不只集中於少數科技巨頭，而能真正擴散到整體社會。方向固然正確；問題在於，台灣中小微企業面對的，早已不是單純缺資金，而是一場牽涉產業結構、人才、世代與商業模式的生存危機。

聯合報社論／林志玲與賈永婕：「愛台灣」變成一把利刃

文化部長李遠邀請藝人林志玲出任文策院董事，詎料引起綠營內部抗議，認為她曾發表「親中」言論，在風波延燒下，林志玲最後宣布退出；而台北一○一董事長賈永婕一席「不當台灣人就離開」強硬言論，亦引發熱議。這兩位藝人的進退之間，都顯露了多年來民進黨刻意操弄的「愛台灣」符碼，形成了霸權，更變成一把利刃，正一步步割掉台灣多元與自由的珍貴資產。

聯合報黑白集／鄭文燦和徐錫祥

五二○過後，代表民進黨已連續執政十年，當年高舉的「清廉勤政」，如今逐漸褪色為「貪腐傲慢」。鄭文燦與徐錫祥，成了兩種權力樣貌的投影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。