聯合報黑白集／鄭文燦和徐錫祥

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥。圖／聯合報系資料照片

五二○過後，代表民進黨已連續執政十年，當年高舉的「清廉勤政」，如今逐漸褪色為「貪腐傲慢」。鄭文燦與徐錫祥，成了兩種權力樣貌的投影。

桃園市前市長鄭文燦涉嫌貪汙，關鍵證人廖俊松近日出庭，還原當年官邸送錢情節，鄭文燦雖強調「依法行政、絕無收賄」，但整起案情籠罩在金錢與權力交錯的陰影，難免令人「賄聲賄影」。近十年從私菸案、光電案、超思案等，前總統蔡英文曾警告「升官發財請走別路」，但從雞蛋到軍火，「綠友友們」總能找到利益捷徑。

立法院日前否決檢察總長人事案，總統府仍發函指派徐錫祥代理檢察總長；徐強調「奉命行事」，理由是「非常上訴不能停」。總統府單憑一紙行政命令，就凌駕立法院人事同意權，賴政府破壞憲政體制，檢察體系究竟是依法獨立，還是只看上意？比起國會監督，檢察總長顯然更重視長官「關愛的眼神」，執政傲慢，莫此為甚。

鄭文燦和徐錫祥都是當朝紅人，一人從政治金童變黑金嫌犯，另一人在憲政爭議中選擇聽從上意，兩人身影，彷彿民進黨執政十年的冰山一角。

民主政治講究權力制衡，絕對權力使人絕對腐化。面對朝小野大，賴清德總統卻揚言「更大的民主」；民進黨當年批判國民黨威權、黑金，如今早已變成自己最討厭的模樣。