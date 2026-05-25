聯合報社論／林志玲與賈永婕：「愛台灣」變成一把利刃

林志玲婉拒出任「文策院董事」。圖／文策院提供

文化部長李遠邀請藝人林志玲出任文策院董事，詎料引起綠營內部抗議，認為她曾發表「親中」言論，在風波延燒下，林志玲最後宣布退出；而台北一○一董事長賈永婕一席「不當台灣人就離開」強硬言論，亦引發熱議。這兩位藝人的進退之間，都顯露了多年來民進黨刻意操弄的「愛台灣」符碼，形成了霸權，更變成一把利刃，正一步步割掉台灣多元與自由的珍貴資產。

林志玲赴陸發展多年，她其實出身台南深綠家庭，父母皆為鐵桿扁迷，此一背景曾令她初赴大陸發展時受到網民攻擊，但憑藉努力，仍在對岸掙得一席之地。而李遠邀請林志玲出任文策院董事，希望藉由她的國際經驗，幫助國片行銷至全球市場。

鄭麗君在文化部長任內成立的文策院，運用國發基金中的文化預算，挹注台灣文化產業發展。但成立七年多來，不僅成效乏善可陳，還屢遭質疑資金過度集中「綠友友」，能獲青睞者多是符合特定意識形態的題材，觀眾多不埋單，國發基金也虧損累累。因此李遠想藉由林志玲行銷國片，充其量只是炒短線。

但不論李遠初衷為何，在兩岸關係如此緊繃下，林志玲甘冒可能失去大陸市場的風險，出任無給職的文策院董事，足見她對故鄉有高度熱忱與情感，希望將她長期積累的海外能量回饋台灣。沒想到引發綠營內部反彈，質疑其過去曾轉發中共國慶貼文，及自稱「中國人」等言論；李遠及陸委會發言人梁文傑頻為林志玲緩頰，卻滅不了火。

諷刺的是，綠營質疑林志玲的「罪狀」，正是過去賴政府審查赴對岸發展藝人言行的標準。陸委會去年更統整了廿三名「配合」中國大陸統戰的台灣藝人名單，揚言開罰，還送交文化部調查，李遠也照辦。換言之，這些支持者不過是以賴政府一貫標準加諸林志玲身上，最後逼得有心奉獻故鄉的她只能黯然退出，李遠更是灰頭土臉。

藝人本是逐市場而居，有能力走出台灣赴對岸發展，原是榮耀之事。但過去十年，在民進黨刻意區分敵我的操弄下，藝人被迫選邊站，此一情況在賴政府上台後尤其明顯。但問題是，「中國」一詞本就不僅限於國名，還有文化意涵，自稱是「中國人」既是文化認同，也屬言論自由層次，但民進黨卻把「中國」與「中華人民共和國」完全畫上等號，動輒將藝人貼上「舔共」、「親中」標籤，讓藝人飽受網攻。

近日另一個受到關注的藝人則是「由藝轉政」的賈永婕，她一席「你不當台灣人，就不要在這裡」言論，引發熱議。過去民進黨在黨外及在野時期，在造勢場合常可聽聞「外省豬滾回去」等口號，近年來雖已罕聞，但取而代之的卻是，只要有網友質疑政府施政或台灣亂象，便會有人回以「你可以不要住在台灣」，甚至嗆「搬去中國」等激烈言論，賈永婕的言論也是出自相同思維。

民進黨長期慣用分化方式製造對立，以撕裂族群作為選舉動員的方式，只是過去逕用省籍畫分，如今則是用「愛台灣」與否區分；並且把「愛台灣」變成民進黨的專利，凡是質疑民進黨的在野黨人士及民眾就會被打成「不愛台灣」，甚至是「賣台」。於是，「愛台灣」除了作為攻擊政敵、逃避監督的工具，也是賣身求榮、加官晉爵的階梯，更形成文化霸權與霸凌行為，讓台灣一步步走向分裂。

問題是，「愛台灣」的方式不僅不該由民進黨來定義，更不應成為一把逼人表態的利刃。更該問的是，失去了多元、自由與民主的台灣，還剩下什麼？