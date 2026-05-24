聯合報黑白集／周美青還是周美青

馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。 圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會風波難平。馬英九的夫人周美青、大姊馬以南聲明盼馬能安享餘年，但馬英九隨即以影像加聲明反駁。當爭執混入家務事，清官也難斷，卻讓人更心疼周美青。

周美青無疑是中華民國史上最低調、特殊、最具獨立性格的第一夫人。二○○八年馬英九就任總統前，周美青即辭去銀行法務主管職，連她哥哥都從公司退休，馬大姊也辭公司副總，外界戲稱馬家「一人就業，全家失業」。

但周美青扮演的，卻不是傳統以夫為貴的第一夫人：她除陪同馬首次出訪友邦、出席教宗方濟各就職大典，其他幾乎都是單獨、低調的藝文或慈善活動；馬英九夫婦少數的公開互動，則成了經典畫面。

二○○八國慶晚宴，馬英九大吃紅豆餅，周美青皺眉瞪他，被媒體抓拍，馬很識趣地將照片擺在辦公室，附上圖說「我怎麼嫁給這種人」。二○一二年馬英九偕夫人參加連任就職，馬下車後自顧前行，周美青喊他：「你可不可以等我一下啊」，馬立刻回頭說好，周還嗆馬「奇怪耶你」，一時成網路爆紅發燒句。

當年國民黨選情告急，首選救援必想到周美青。現在關心馬英九健康的國人，也期待「酷酷嫂」出面。「省話一姐」風格依舊，百字聲明直指馬英九的醫療需求及照顧問題。

周美青還是周美青，但馬英九還是最聽太太話的馬英九嗎？