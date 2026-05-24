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聯合報社論／提沈伯洋選台北市長，民進黨發生什麼事？

聯合報／ 社論

身兼<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>主席的<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（右）日前在中執會宣布，徵召<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（左）參選<a href='/search/tagging/2/台北市長' rel='台北市長' data-rel='/2/253814' class='tag'><strong>台北市長</strong></a>，並一起高呼當選口號。 圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）日前在中執會宣布，徵召沈伯洋（左）參選台北市長，並一起高呼當選口號。 圖／聯合報系資料照片

民進黨提名沈伯洋參選台北市長，雖然討論度高，但爭議也不斷浮現。作為民進黨仇恨值最高的政治人物之一，且與台北市政無任何關聯，又無選舉經驗，身兼民進黨主席的賴清德總統為何執意提名沈伯洋，許多人表示不解。

參選台北市長，曾是民進黨挑戰總統大位或躋身政治明星的捷徑之一，陳水扁、謝長廷、蘇貞昌都曾藉此獲得挑戰正副總統機會；即便李應元、姚文智或陳時中，也都有一定政治資歷。而沈伯洋各方面經歷，明顯遜色許多。

雖然賴清德誇沈伯洋具有「跨領域專業」、「三度空間治理能力」，「絕對是台北市長的不二人選」，但沈伯洋從政以來，就是民進黨挑動族群仇恨、操作認知作戰的代表人物。去年大罷免大失敗，沈伯洋也是主要戰犯之一；而最早推薦沈伯洋參選台北市長的，就是大罷免金主曹興誠。沈伯洋被揭發「反中但家族賺紅錢」，更成民進黨雙標的典範。

沈伯洋除對市政欠缺了解，相關發言屢成話題，他還曾抹紅里長、宮廟是「中國對台滲透高風險族群」。但台北市四十一位里長赴陸旅遊被調查，全獲不起訴處分，沈伯洋仍稱這是為了「保護里長」、「不能因此不調查」。這種參選地方首長，卻大力抹紅基層的行徑，實屬罕見；也令人好奇，沈伯洋未來如何面對里長和宗教界人士？

民進黨提名沈伯洋，主要原因恐是民進黨首要、次要甚至次次要人選，都耽溺於舒適圈中，不願參戰。民進黨過去傳出欲徵召參選的口袋人選，包括行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、外交部長林佳龍等，甚至行政院長卓榮泰也曾被提及。但這些人都不願挺身而出，原因就是勝選機會不大，且可能必須放棄現有職位。

其實過去有民進黨前秘書長林右昌、後有「壯闊台灣」創辦人吳怡農，都表現濃厚參選台北市長意願，後者甚至已經宣布爭取黨內提名。吳怡農專業與沈伯洋近似，且有選戰經驗，卻被民進黨中央完全無視。捨吳怡農提沈伯洋，除了製造話題能力，更重要的是「誰能貫徹賴清德意志」。

賴清德就任以來，始終對在野黨抱持「戰到底」態度；無論面對兩岸關係或國內政局，都持強硬立場。去年的大罷免，更是其主戰意志展現的極致。雖然大罷免大失敗，但賴政府並未因此收斂，從對立院通過法案的不副署，總預算和軍購特別預算的寸土不讓，到多項人事爭議的一意孤行，都顯示其主戰立場並未改變，甚至愈發強烈。因此沈伯洋當然比批評大罷免的吳怡農，更能貫徹賴清德的政治意志。

民進黨並非不知道沈伯洋的爭議，因此自醞釀提名起，綠營即千方百計為他重塑人設，刻意淡化其鮮明的對立、仇恨色彩，重新打造溫和、專業形象。除先一波「改頭換面、撞臉明星」的粉妝攻勢，近日又發動網路作戰，鋪片蓋地誇讚沈伯洋對市政的「熟悉與獨到見解」。但他對市政問題一開口就露餡；市民眼睛是雪亮的，沈伯洋的爭議，會因選前「人設重塑工程」而改變嗎？

賴清德提名沈伯洋，可能把台北市長選舉打成統獨戰場。但賴清德還只稱「沒有台獨問題」，沈伯洋就急喊「現在沒有台獨黨綱」；證明即使在國安領域，沈伯洋常識也十分匱乏。當選戰走上市政專業與建設的政策辯論時，善打意識形態牌進行仇恨動員的沈伯洋，恐怕不是模糊焦點，就是左支右絀。而這樣的結果，印證的不是沈伯洋的成敗，而是賴清德路線是否能得民心。

社論 沈伯洋 賴清德 民進黨 台北市長

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