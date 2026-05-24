經濟日報社論／助中小企轉型 不只是錢的問題

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在就職二周年演說中，提出八年1,000億元中小微企業振興轉型計畫，強調以AI、數位化與淨零轉型，協助台灣約170萬家中小微企業升級，並希望由半導體與高科技產業帶動百工百業，讓經濟成果不只集中於少數科技巨頭，而能真正擴散到整體社會。方向固然正確；問題在於，台灣中小微企業面對的，早已不是單純缺資金，而是一場牽涉產業結構、人才、世代與商業模式的生存危機。

中小微企業長期最大的困境，在於產業環境已根本改變。過去，中小企業依靠低成本、接單代工、彈性生產與家族經營模式，支撐台灣出口奇蹟；然而當全球市場進入AI、自動化、數位供應鏈與低碳經濟時代，許多企業卻仍停留在「便宜、耐操」的競爭思維。

多數中小微企業沒有能力獨自完成轉型。許多經營者年齡偏高，對AI、數據分析與國際減碳規範缺乏理解；企業內部也沒有足夠人才與資本，可以支撐長時間、高風險的轉型。對許多年營收只有千萬元的小企業而言，導入ERP、AI系統、碳盤查與智慧設備，根本無力承受。

因此，若政府仍以「補助、貸款、減息」作為主要政策工具，中小微企業恐怕仍難真正完成轉型。因為企業真正缺乏的，不是百萬元補助，而是完整的轉型能力。

過去，經濟部曾推出過大量中小企業補助計畫，但許多企業申請補助，只是添購設備、更新網站或導入短期數位工具，卻未真正改變商業模式與管理能力。有些企業甚至只是為了拿補助而申請，計畫結束後系統停用、人才流失、數位化中斷，形成「一次性轉型」。

貸款減息也有相同問題。當企業看不見未來市場、缺乏人才與技術、無法切入新供應鏈時，即使利率再低，也不敢大規模投資。因為對多數中小企業而言，最大的風險不是借不到錢，而是投資後仍活不下去。

更關鍵的是，AI與數位化並非單純購買軟硬體設備，而是牽涉整個企業流程重整，包括接單、生產、庫存、物流、客服、財務與決策模式。這種轉型需要長時間陪伴、顧問輔導、人才培養與市場重新定位，不可能靠一次補助完成。

因此，政府若真想讓中小微企業成功轉型，就必須從「補貼思維」升級為「產業生態系重建思維」。

一、建立跨部會、長期型的產業轉型平台，而非零散補助計畫。經濟部、數位部、國發會、勞動部與教育部應共同建立區域型轉型中心，提供中小企業從AI導入、數位管理、碳盤查到海外市場的整合輔導，而不是讓企業在各部會補助之間疲於奔命。

二、仿效日本，由大型企業帶動中小企業共同升級。政府可要求接受重大補貼與投資獎勵的大企業，建立供應鏈轉型協作機制，協助上下游供應商同步導入AI、數位化與低碳管理。

三、將人才政策視為轉型核心。許多中小企業最大的問題，不是沒有機器，而是沒有人才。政府應推動AI產業教練團、企業數位顧問制度與區域人才共享平台，甚至讓退休科技人才、法人機構與大學研究團隊，直接進入企業現場協助轉型。

四、協助中小企業找到新市場，而不只是改善生產效率。若企業仍停留在低價競爭，即使導入AI，也可能只是更有效率地陷入低毛利。真正的轉型，應包括差異化、國際化與服務化，讓台灣中小企業從價格競爭走向價值競爭。

中小微企業曾是支撐台灣經濟重要的力量，但在AI與全球供應鏈重組時代，也可能成為最容易被淘汰的一群。政府若只是發放補助與低利貸款，最終恐怕只是延長問題，而非真正解決問題。真正的挑戰，不在於企業有沒有拿到補助，而在於政府是否有能力，讓170萬家中小微企業真正跨入下一個產業時代。