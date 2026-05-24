聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報社論／助中小企轉型 不只是錢的問題

經濟日報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在就職二周年演說中，提出八年1,000億元中小微企業振興轉型計畫，強調以AI、數位化與淨零轉型，協助台灣約170萬家中小微企業升級，並希望由半導體與高科技產業帶動百工百業，讓經濟成果不只集中於少數科技巨頭，而能真正擴散到整體社會。方向固然正確；問題在於，台灣中小微企業面對的，早已不是單純缺資金，而是一場牽涉產業結構、人才、世代與商業模式的生存危機。

中小微企業長期最大的困境，在於產業環境已根本改變。過去，中小企業依靠低成本、接單代工、彈性生產與家族經營模式，支撐台灣出口奇蹟；然而當全球市場進入AI、自動化、數位供應鏈與低碳經濟時代，許多企業卻仍停留在「便宜、耐操」的競爭思維。

多數中小微企業沒有能力獨自完成轉型。許多經營者年齡偏高，對AI、數據分析與國際減碳規範缺乏理解；企業內部也沒有足夠人才與資本，可以支撐長時間、高風險的轉型。對許多年營收只有千萬元的小企業而言，導入ERP、AI系統、碳盤查與智慧設備，根本無力承受。

因此，若政府仍以「補助、貸款、減息」作為主要政策工具，中小微企業恐怕仍難真正完成轉型。因為企業真正缺乏的，不是百萬元補助，而是完整的轉型能力。

過去，經濟部曾推出過大量中小企業補助計畫，但許多企業申請補助，只是添購設備、更新網站或導入短期數位工具，卻未真正改變商業模式與管理能力。有些企業甚至只是為了拿補助而申請，計畫結束後系統停用、人才流失、數位化中斷，形成「一次性轉型」。

貸款減息也有相同問題。當企業看不見未來市場、缺乏人才與技術、無法切入新供應鏈時，即使利率再低，也不敢大規模投資。因為對多數中小企業而言，最大的風險不是借不到錢，而是投資後仍活不下去。

更關鍵的是，AI與數位化並非單純購買軟硬體設備，而是牽涉整個企業流程重整，包括接單、生產、庫存、物流、客服、財務與決策模式。這種轉型需要長時間陪伴、顧問輔導、人才培養與市場重新定位，不可能靠一次補助完成。

因此，政府若真想讓中小微企業成功轉型，就必須從「補貼思維」升級為「產業生態系重建思維」。

一、建立跨部會、長期型的產業轉型平台，而非零散補助計畫。經濟部、數位部、國發會、勞動部與教育部應共同建立區域型轉型中心，提供中小企業從AI導入、數位管理、碳盤查到海外市場的整合輔導，而不是讓企業在各部會補助之間疲於奔命。

二、仿效日本，由大型企業帶動中小企業共同升級。政府可要求接受重大補貼與投資獎勵的大企業，建立供應鏈轉型協作機制，協助上下游供應商同步導入AI、數位化與低碳管理。

三、將人才政策視為轉型核心。許多中小企業最大的問題，不是沒有機器，而是沒有人才。政府應推動AI產業教練團、企業數位顧問制度與區域人才共享平台，甚至讓退休科技人才、法人機構與大學研究團隊，直接進入企業現場協助轉型。

四、協助中小企業找到新市場，而不只是改善生產效率。若企業仍停留在低價競爭，即使導入AI，也可能只是更有效率地陷入低毛利。真正的轉型，應包括差異化、國際化與服務化，讓台灣中小企業從價格競爭走向價值競爭。

中小微企業曾是支撐台灣經濟重要的力量，但在AI與全球供應鏈重組時代，也可能成為最容易被淘汰的一群。政府若只是發放補助與低利貸款，最終恐怕只是延長問題，而非真正解決問題。真正的挑戰，不在於企業有沒有拿到補助，而在於政府是否有能力，讓170萬家中小微企業真正跨入下一個產業時代。

社論 賴清德 中小企業

延伸閱讀

中小企轉型升級 擬予優稅

《詹文男X邱求慧》 中小企業如何跨出AI轉型的第一步？

聯合報社論／千億砸向中小微，產業升級莫淪為選票撒幣

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

相關新聞

聯合報社論／提沈伯洋選台北市長，民進黨發生什麼事？

民進黨提名沈伯洋參選台北市長，雖然討論度高，但爭議也不斷浮現。作為民進黨仇恨值最高的政治人物之一，且與台北市政無任何關聯，又無選舉經驗，身兼民進黨主席的賴清德總統為何執意提名沈伯洋，許多人表示不解。

聯合報黑白集／周美青還是周美青

馬英九基金會風波難平。馬英九的夫人周美青、大姊馬以南聲明盼馬能安享餘年，但馬英九隨即以影像加聲明反駁。當爭執混入家務事，清官也難斷，卻讓人更心疼周美青。

經濟日報社論／助中小企轉型 不只是錢的問題

賴清德總統在就職二周年演說中，提出八年1,000億元中小微企業振興轉型計畫，強調以AI、數位化與淨零轉型，協助台灣約170萬家中小微企業升級，並希望由半導體與高科技產業帶動百工百業，讓經濟成果不只集中於少數科技巨頭，而能真正擴散到整體社會。方向固然正確；問題在於，台灣中小微企業面對的，早已不是單純缺資金，而是一場牽涉產業結構、人才、世代與商業模式的生存危機。

經濟日報社論／應對生育率下降 需要多重解方

根據最新統計，全球195個國家中，超過三分之二的國家每名女性平均生育子女數已低於維持人口穩定所需的「更替水準」（即2.1）。在66個國家，生育率甚至接近1，台灣最新的生育率為0.695。政府已正式宣布人口對策新戰略，規劃推出「0到18歲成長津貼」。未來每名孩子從出生到18歲成年，每人每月可領取新台幣5,000元，預計一年將投入2,000億元預算。

聯合報社論／千億砸向中小微，產業升級莫淪為選票撒幣

賴清德總統就職兩周年，在宣揚政績的同時，順手送出一個產業大禮包，將啟動八年千億計畫，加速推動中小微企業及傳統產業的升級轉型。當前台灣經濟呈現嚴重的K型發展，ＡＩ產業一枝獨秀，傳產業卻寒風刺骨，從業人員享受不到ＡＩ紅利。地方選舉在即，政府終於想到這些數量龐大的從業人口，大動作對中小微企業及傳產示好，箇中政治盤算昭然若揭。

聯合報黑白集／幫忙搞定賴清德？

據說川普將與賴清德通話，賴政府上下卻少了點外交突破的喜悅，多了些命運未卜的忐忑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。