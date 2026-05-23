聯合報黑白集／幫忙搞定賴清德？

美國總統川普是否會親自打電話給賴清德總統，成為各界關注的話題。美聯社

據說川普將與賴清德通話，賴政府上下卻少了點外交突破的喜悅，多了些命運未卜的忐忑。

川普如果來電，將是第二次打破政治禁忌，與我國總統通話；上次是和蔡英文，但川普當時還沒上任。換言之，川賴通話將是兩國斷交以來的首次元首通話，的確是很大的突破。但賴政府看不到雀躍的表情，彷彿預知川普「來者不善，善者不來」。

問題在於，川普來電，賴清德要怎麼接招？川普會不會警告賴清德不要台獨、不要戰爭、不要倚美謀獨？川普會不會通知賴清德，軍售要延緩、要減半，甚至要取消？川普會不會吩咐賴清德，還來不及送到美國的護國神山群，要盡快打包？

其實這幾個問題，川普早就丟出來了；賴清德從黨內活動談話、臉書貼文到五二○演講，都在努力作答，慌忙重新定義台獨、定義現狀。但賴清德潦草的答卷，川普讀得懂才怪！

川普上次與蔡英文通話後，隔年訪陸，就向習近平宣稱「可以幫忙搞定這個女人」。賴清德的答卷特別拉蔡英文背書，但蔡英文的「四個堅持」，從頭到尾都找不到「台獨」字眼。這回訪陸後，川普說會和賴清德通話、會處理台灣問題；他可曾向習近平保證「可以幫忙搞定這個人」？

川普來電，賴清德怎麼應答？民進黨初選民調教過民眾口訣，接到電話要喊：唯一支持川普！