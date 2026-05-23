聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／幫忙搞定賴清德？
據說川普將與賴清德通話，賴政府上下卻少了點外交突破的喜悅，多了些命運未卜的忐忑。
川普如果來電，將是第二次打破政治禁忌，與我國總統通話；上次是和蔡英文，但川普當時還沒上任。換言之，川賴通話將是兩國斷交以來的首次元首通話，的確是很大的突破。但賴政府看不到雀躍的表情，彷彿預知川普「來者不善，善者不來」。
問題在於，川普來電，賴清德要怎麼接招？川普會不會警告賴清德不要台獨、不要戰爭、不要倚美謀獨？川普會不會通知賴清德，軍售要延緩、要減半，甚至要取消？川普會不會吩咐賴清德，還來不及送到美國的護國神山群，要盡快打包？
其實這幾個問題，川普早就丟出來了；賴清德從黨內活動談話、臉書貼文到五二○演講，都在努力作答，慌忙重新定義台獨、定義現狀。但賴清德潦草的答卷，川普讀得懂才怪！
川普上次與蔡英文通話後，隔年訪陸，就向習近平宣稱「可以幫忙搞定這個女人」。賴清德的答卷特別拉蔡英文背書，但蔡英文的「四個堅持」，從頭到尾都找不到「台獨」字眼。這回訪陸後，川普說會和賴清德通話、會處理台灣問題；他可曾向習近平保證「可以幫忙搞定這個人」？
川普來電，賴清德怎麼應答？民進黨初選民調教過民眾口訣，接到電話要喊：唯一支持川普！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。