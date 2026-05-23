聯合報社論／千億砸向中小微，產業升級莫淪為選票撒幣

賴清德總統在總統府舉行執政二周年記者會並發表談話，賴總統表示，將提出一項規模一千億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職兩周年，在宣揚政績的同時，順手送出一個產業大禮包，將啟動八年千億計畫，加速推動中小微企業及傳統產業的升級轉型。當前台灣經濟呈現嚴重的K型發展，ＡＩ產業一枝獨秀，傳產業卻寒風刺骨，從業人員享受不到ＡＩ紅利。地方選舉在即，政府終於想到這些數量龐大的從業人口，大動作對中小微企業及傳產示好，箇中政治盤算昭然若揭。

千億計畫初步勾勒出數位轉型、淨零轉型、通路發展三大策略，並輔以數位賦能及普惠貸款、租稅優惠、員工加薪納入信保審核等配套措施。政府強調，要由科技業帶動傳統產業，為傳產注入活水。然而，冷靜剖析政策源頭與執行細節，不難發現，這又是一場缺乏精準診斷、倉促上路的「大撒幣」政治秀，隱憂已然浮現。

根據經濟部數據，台灣現存中小及微型企業家數已達一百七十一點五萬家，占全體企業總數超過百分之九十八，其中逾八成為內需與民生服務業；就業人口更高達九百一十九萬人，占全國就業總數約八成，這群龐大的產業群體是台灣經濟之骨幹。

經濟部長龔明鑫表示，政府過去兩年已投入百億預算協助中小微企業，如今在總統拍板下加碼，「預算規模等於是倍增再倍增」，經濟部將全力落實。然而，回顧過去經濟部的數位轉型補助計畫、傳產轉型貸款補貼，乃至各類技術升級與ＥＳＧ輔導案，名目繁多，民間企業的感受卻是看得到、吃不到。

問題的核心，在於政府的轉型計畫流於「計畫書大賽」。企業爭取補助，往往得耗費大量人力填寫繁瑣的文件，對資源極度匱乏的微型企業而言，這就是一道高門檻。再者，許多計畫聚焦於硬體採購，卻忽略傳產最致命的弱點：人才斷層與關鍵技術匱乏。若政府將「升級」狹隘地理解為採購幾台數位設備，卻無視產業結構轉變與國際供應鏈壓力，根本無法協助企業轉骨成為具備競爭力的組織。

更令公眾疑慮的是「國家隊」模式的弊端，會否在千億升級計畫出現翻版。政府過去動輒成立國家隊，伴隨多次荒腔走板的資源分配，呈現各種令人匪夷所思的亂象，包括疫情期間，「小吃店」可以進口快篩；蛋荒時，欠缺實績的一人公司搖身一變為進口商大賺差價；紙上茶葉貿易公司竟能輕易穿上產業升級或供應鏈韌性的華麗外衣，標到政府軍購及資安標案。這些中小微企業擅長經營人脈或鑽研政策條款，將申請補助及取得標案變成穩賺不賠的投機生意。

賴總統宣稱砸下千億預算不會造成排擠效應，背後有ＡＩ產業與股市證交稅挹注的底氣支撐，但這話聽在苦於通膨與薪資停滯的民眾耳中，格外顯得諷刺。若這千億預算的來源是此時股市高點的虛幻繁榮，而預算的去向卻是缺乏公開透明監督的行政豪賭，這個大禮包恐怕不僅無法撫平Ｋ型經濟下的民怨，反而加劇社會對資源分配不公的質疑。

產業升級轉型是一場長期且嚴峻的戰役，而非短期的政績秀。政府若真有心協助傳產，應先建立透明的產業升級診斷機制，區分哪些企業是因結構更迭需要轉型，哪些是因經營模式僵化必須退場。補助應向高附加價值、能創造在地就業或掌握特殊技術的企業傾斜。

千億預算，每一分都是民脂民膏。這些錢必須精準花在刀口上，真正改善企業體質，而非讓「升級」淪為一場華麗的政治秀。賴總統若無法脫離「政治邏輯」的枷鎖，轉向「產業邏輯」的深耕，這筆巨額支出，勢將面臨民意嚴苛的檢驗。