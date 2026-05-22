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聯合報黑白集／神選之人

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>。 圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋。 圖／聯合報系資料照片

三年前，還沒太多人認識的沈伯洋，被提名為民進黨不分區立委的男性榜首。進入立院兩年，又要仿效陳水扁、謝長廷、蘇貞昌等昔日天王，挑戰首都市長寶座。民進黨過去人才培養有序，沈伯洋的上升速度卻打破傳統，說他是「賴神」欽定的「神選之人」，毫不誇張。

從沈伯洋代表黨出征的風聲傳出，綠營就不斷造神，說他長得像明星。舉凡台灣的張孝全與言承旭，韓國的裴勇俊與車太鉉，日本的木村拓哉與小泉進次郎，甚至爆紅陸劇「逐玉」男主角「武安侯」張凌赫也上榜。撞臉明星無數，就是沒有沈伯洋自己。

這當然是沈伯洋資歷有限，公眾印象又集中在「抗中」，只好打造明星臉。至於以他強調提防中國認知戰的政壇人設，將之比擬成對岸戲劇角色，到底算讚揚或冒犯，已經無人深究。

隨著正式獲得提名，沈伯洋不斷被媒體追問市政問題，回答不是錯誤，就是迷霧，並且不改意識形態的上綱上線風格。不管是老鼠、場館或其他範疇，總是強調「全面性」與「系統性」。乍聽十分「高大上」，似乎什麼議題都可帶入公式，但都沒直接回答疑問。

沈伯洋最後得票數字的真正價值，應該是台北市民，包括親綠選民在內，對於賴清德路線到底是否願意埋單。至於沈伯洋是否了解市政，市民在乎的，賴清德不在乎。

社論 黑白集 沈伯洋 賴清德 民進黨

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