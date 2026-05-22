聯合報社論／兩大神主牌崩壞，見證賴清德的話術治國

賴清德總統20日在總統府發表就職兩周年談話。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就任滿二年，最大的震撼莫過於反核、台獨這兩塊神主牌先後崩壞。雖然這不是壞事，多數國人也額手稱慶，但民進黨操作乃至神主牌崩壞的過程，卻見證其為求執政和鞏固權力，是如何不擇手段。

反核、台獨成為民進黨兩大神主牌，是因為這兩大主張幾乎貫穿民進黨從成立到兩次執政的政治軌跡。民進黨創黨時即在黨綱提出「反對新設核能發電機組，限期關閉現有核電廠」；從早期「反核四」到「我是人，我反核」，再到「二○二五非核家園」，助力民進黨執政厥功甚偉。至於台灣獨立，更是寫在黨綱及多份黨內文件的正式主張，是綠營發動意識形態抗爭的基礎，也是民進黨用來區別與國民黨不同的最主要訴求。

不過最近賴總統卻從「反核」變成了「返核」，「台獨」也變成了「維持現狀、沒有台獨問題」。對於這些背棄理念和黨綱的改變，賴總統和民進黨辯稱「非核家園達標已經一年」、「台獨黨綱已被台灣前途決議文取代」。言下之意，非核家園「曾經達標就好」，維持中華民國現狀就是「台獨」。

這是詭辯，事實顯非如此。非核家園包括舊核電不延役，以及不增加任何新機組；因此，無論是賴政府正在推動的重啟核二、核三，或者開發新核能，都是非核家園和反核神主牌的破產。至於台獨，不但「建立台灣共和國」仍高掛在民進黨黨綱內，「實現台灣為正常國家」也寫在民進黨的「正常國家決議文」裡。如果「沒有台獨問題」，這些黨綱和決議文，豈不都該修改或廢除？

當然，民進黨企圖將「中華民國」轉化為「台灣獨立」，並非始自今日。賴清德曾以中華民國行政院長身分，在立法院自稱是「務實的台獨工作者」；二○二四年總統大選前夕，還在電視政見會上公開表示「中華民國是災難」，後雖更正為「中華民國憲法是災難」，意義並無二致。賴總統上任時就把「一中」憲法解釋成「新兩國論」憲法，賴政府並在各種法律解釋和行政裁量上大做文章，諸如以《國籍法》限制陸配參政；甚至呼應「台灣主權未定論」，形同否定中華民國統治台灣的合法性。賴政府顯非真心「捍衛中華民國」。

事實上，民進黨長期高喊反核和台獨，各方盼其審慎行事的建言不斷。但民進黨為了鞏固選票，置若罔聞。神主牌的崩壞，不但是民進黨咎由自取，且早可預期。

問題是，賴總統的「沒有台獨問題」話術，並未能真正拆彈。美國總統川普警告，台灣有人倚美謀獨，美國不會為台獨而戰；賴清德慌亂中踩破了神主牌，隨即塞到中華民國的殼下遮掩。賴清德的「台灣主權獨立，國號叫中華民國」，實際上只是台獨的「借殼上市」，不但國家認同分歧、兩岸困局和國際孤立危機，都無法真正解除，也騙不了美國和中國大陸。

「返核」情況亦然。儘管賴政府宣示要發展新核能、重啟核二和核三，但面對核工人才大量流失，以及能源政策朝令夕改，這些作為都只能算是「補破網」，不但緩不濟急，更可能因為急就章而增加風險。這些民進黨訴諸民粹的不理性決策，結果只能由全民承擔。「話術治國」只能自欺，早已無法欺人。

民進黨長期受「意識形態治國」詬病，在反核和台獨兩大神主牌上轉向，雖有務實面對問題、扭轉錯誤政策的正面意涵，但從其轉向後的表現看來，仍只是在合理化自己的作為，而不是誠實面對自己犯下的錯誤。兩塊崩壞的神主牌，見證政治是最高明的騙術。