聯合報黑白集／誰在偷晶片？

美國總統川普再次表示，若非美國過去未保護本土產業，台積電的生意本來都該是英特爾的。圖為川普（左）和台積電董事長魏哲家（右）去年3月開記者會，宣布台積電加碼投資美國1000億美元。 （歐新社）

美國總統川普再次發表他的「台灣偷晶片」論，他甚至說，若非美國過去未保護本土產業，台積電的生意本來都該是英特爾的，「也就不會有台灣了」。這番極具羞辱性的言論，川普在訪問中國大陸前後複述了數次，可悲的是，我國政府上上下下竟無一人敢公開駁斥。台灣靠著幾代工程師爆肝拚出的全球矽盾，在川普口中一夕成了「小偷」，這是何其沉重的屈辱。

按照川普的強盜邏輯，「小偷」既然偷了東西，自然就該把產能與技術雙手奉還。於是，台積電赴美設廠被形塑成理所當然的「歸還」與「報恩」。台灣默默吞下這口氣，換來的不是美國的感激，而是更進一步的「流血輸出」。當最先進的製程與人才、資金被源源不絕地抽往美國，台灣正逐漸面臨被掏空的危機。

既然川普認為產業需要「保護」才不會被搶，那麼順著相同的邏輯，在野黨計畫在立法院新會期優先推動《晶片國安法》草案，核心宗旨是確保最先進的研發與生產實質根留台灣，執政者更沒有理由阻擋。這不是鎖國，而是為了防範台灣的科技命脈被當成「用過即丟」的免洗筷。

面對川普的霸凌與在野黨的防衛機制，執政黨若繼續不改對美逢迎諂媚的軟骨症，才是真正坐視台灣資產被偷的共犯。人民要問：到底是誰在偷晶片？又是誰在當監守自盜的內鬼？