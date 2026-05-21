聯合報社論／只在選舉，沒在執政，台灣將繼續空轉

賴清德總統執政滿2年，昨在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。 記者潘俊宏／攝影

賴清德總統就任二周年，特別以「總統直選三十年」為主軸，定義「中華民國台灣」成為一個「嶄新國家」，把自己的執政鑲嵌在三十年前人民選擇用民主決定的國家方向裡；並總結執政兩年的三大堅持，包括守護民主自由、維持台海和平穩定，以及發展經濟。偏偏賴清德發動的大罷免，掀起三十年來最大的民主逆流；他的抗中路線，連美國總統川普都近乎點名警告別想倚美謀獨；至於他拿來說嘴的經濟成果，一般民眾不僅無感，甚且陷入集體的焦慮。

賴清德承認，國會出現僵局，國家的人事、預算、法案都無法順利進行；但他把這些雙少數執政的困境，簡單歸諸朝野對國家方向不同所致。這樣既能卸責，還可任意扣帽。事實上，賴清德上任後，除了抗中，只在選舉，沒在執政；這是賴清德選前說已經「在路上」，選後迄今台灣卻仍在原地空轉的癥結。舉世罕見的大罷免，就是顛覆民主史的明顯惡例。

為改變立法院朝小野大的權力結構，賴清德發動了大罷免，進行一場具有極度負面選舉形式的仇恨動員；甚至規畫以「團結國家十講」為名，行政治鬥爭之實，收動員催票之效。雖然最後「團結十講」夭折，大罷免也以大失敗告終，但已造成全台動盪不安，社會對立撕裂，讓政府一事無成。上任兩年，其中至少一整年，賴清德耗掉了最重要的執政黃金時間，雙少數困境卻愈陷愈深。

為了選舉，賴政府出現許多匪夷所思的人事布局。對於可以專斷派賞的職位，尤其公股事業，不論選前搓圓仔、選舉砸資源或選後大酬庸，吃銅吃鐵吃國家，沒人在乎吃相。對於須經國會同意的任命，只論顏色不論專業，一旦「綠友友」闖關不成，就擱置擺爛；或以代理方式規避國會同意權，確保實質控制權。從ＮＣＣ、大法官到檢察總長等人事案，這些重要位子上的人，必須能夠聽命行事，捍衛綠色政權，絕對不能旁落不同意見者。

尤其大法官未能補足提名，憲法法庭「五人判決」雖然荒謬，卻正好作為賴政府權力與政策的最後防線。檢察總長直接以被國會否決的人選代理，架空國會同意權、破壞憲政制衡，卻是賴政府操控檢察工具和司法武器的最後保證。賴清德應沒忘記，在他競逐總統的那場大選，檢調全台大動作偵辦里長赴陸旅遊，雖然能定罪的不多，但造成的寒蟬效應很大。如今檢察總長人事爭議，賴清德不惜踐踏憲政、國會與檢察尊嚴，難道只因為選舉到了，政治辦案很好用？

執政兩年，賴清德的選舉語言凌駕政策溝通，選舉動作多於政策落實。昨天賴清德還記得三班護病比，這是藍白修法幫他實現的政見；衛福部長石崇良卻說，「如果怕跳票，再投給總統，就一定會落實」。賴清德搶在五二○前宣布三班護病比一年後分階段實施，護理人員批評這是選舉考量。但石崇良誠實揭露了賴清德的選舉邏輯與執政思維：為了選舉，不顧現實，大肆政策買票；執政後仍在拚選舉，施政以選票極大化為考量；政見則無心推動落實，除了許多政見只是畫大餅外，更因為政策跳票，還可以繼續情勒選票。

一切都是為了選舉！「新青安之亂」，是賴清德選前政策大撒幣，選後難收拾的例子。任期進入下半場，從「○到十八歲全程支持計畫」，到一千億元加速中小微企業及傳產升級轉型，賴政府又宣布了一堆大禮包。但請賴總統先停止選舉，開始執政，否則台灣仍將繼續空轉。（系列完）