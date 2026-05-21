經濟日報社論／從520總統談話 看如何創造均富

美麗的數字與庶民的感受之間，存在著一道難以跨越的鴻溝。 聯合報系資料照

賴清德總統在520就任兩周年的談話中，以一組令人咋舌的數字開場，今年第1季經濟成長率達到13.69%，39年來單季最高；去年全年成長率8.68%，人均GDP已超越日韓。

總體數字亮麗，經濟看來繁榮，但街頭巷尾卻是另一幅圖景。通勤族抱怨薪水沒有跟上物價，夜市攤販訴說客人愈來愈少，輪胎廠和化妝品工廠關廠，傳統紡織廠宣布縮短工時。美麗的數字與庶民的感受之間，存在著一道難以跨越的鴻溝。這種不同感受，才是台灣當前最值得正視的課題。

台灣的亮眼成績幾乎完全由半導體和AI供應鏈所撐起，台積電先進製程擴產、CoWoS封裝需求暴增，帶動整個資訊電子業創下傲人出口成績。根據研究機構的分析，資訊電子工業對台灣2025年經濟成長的貢獻率高達85%。也就是說，帶動台灣這班經濟列車高速前進的，幾乎只有車頭那一截引擎，後面的車廂，有許多仍在原地打轉。

貧富差距正在加速擴大，依據最新的全球不平等報告，台灣在「收入不均」程度上高居全球第12名，財富集中性更為嚴峻，前10%的富裕人口掌握了全台61%的財富，最底層50%的人口僅能分到4%。股市不斷刷新高點的同時，傳統產業受到美國關稅衝擊，無薪假人數在去年一度飆升到逾9,000人。這兩個世界，同時存在於台灣這座島嶼之上。

賴總統在談話中宣示，要讓「科技產業帶動傳統產業」，並提出規模1,000億元的中小微企業升級轉型計畫。這個方向是對的。如何讓AI的紅利真正向下擴散，讓零售業、服務業、傳統製造業也能搭上這班順風車，才是接下來政策能否取信於民的關鍵。光靠補貼和計畫還不夠，更需要改變產業之間的連結方式。部分老牌化工廠、膠材廠，因為台灣半導體供應鏈的「在地替代」需求，意外找到新的成長動能。這種共生模式，應該成為政策設計的參考座標，而非只是偶發的商業巧合。

在社會層面，賴總統這次談話最受矚目的一項宣示，是提出從0歲到18歲的成長津貼，每人每月5,000元，試圖以更長的時間軸回應少子化危機。台灣人口已連續27個月負成長，生育率持續探底，情勢確實危急。

然而津貼發了那麼多年，效果卻始終令人失望。專家的分析直白，除非一胎補助高達幾百萬元，否則金錢刺激對於真正「不想生」的族群幾乎沒有顯著影響。

問題的根源不在於年輕人不願意生孩子，而在於他們面對的是一個讓人不敢放心生育的社會結構。高房價吃掉了薪資成長的空間，職場文化讓女性在事業與家庭之間不得不二選一，公共托育資源嚴重不足，甚至還得靠抽籤才有機會送托。把育兒的時間支持範圍延長到18歲，概念上值得肯定，但若結構性的育兒困境不能改善，終究只是治標而已。

值得注意的是，行政院配合520同步提出的新政策方向，不再只是加碼補助，而是試圖從「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四個方向切入，包括推動育嬰假升級為育兒假、鼓勵企業設職場托育、研議類似兒童儲蓄帳戶的長期資本形成機制。這些如果落實，才算是真正觸及問題核心。政策的成敗，往往不在宣示的那一刻，而在後續執行的細節與決心。

台灣的健保與長照體系，同樣面臨類似的困境。制度建立了，財務卻愈來愈吃緊，人力嚴重不足，護理師過勞問題年年討論卻遲遲未解。賴總統在談話中提到要「落實三班護病比」，這是一個具體且攸關第一線醫療人員生存狀況的承諾。如果連這個都做不到，健保的永續恐怕只是一句口號。

數字可以燦爛，但是經濟成長的果實如果無法真正落進每個家庭的日常生活，終究只是一道煙火，再亮麗，也是轉瞬即逝。台灣需要的，不只是世界羨慕的GDP，更是讓每個普通家庭也能安居樂業、有所期待的社會底氣。