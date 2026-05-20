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聯合報黑白集／神主牌終結者

聯合報／ 聯合報黑白集

賴總統19日親臨童綜合「白沙屯媽祖醫院」開工動土典禮。記者黃仲裕／攝影
賴總統19日親臨童綜合「白沙屯媽祖醫院」開工動土典禮。記者黃仲裕／攝影

川普到北京作買賣，拿台灣軍購當籌碼。他和習近平一鼻孔出氣，認為台獨危害台海穩定，並擱置一百四十億美元對台軍售清單。賴總統擔心變成麻煩製造者，黨政大動員用各種話術把「台獨黨綱」藏起來，宣稱「沒有台獨問題」。網友大嘆：賴清德把最後一塊神主牌也推倒了。

兩個月前，賴清德在美國多方「關切」下，宣布重啟核二核三廠，踢倒「非核家園」的神主牌。上周川普修理台獨時，恰好台電火速決標核三廠乾貯案。吹哨者爆料得標的美日特定團隊毫無經驗，有核安爭議。

要台灣作抗中刺蝟、返核確保國安的是美國，要反台獨、擱置軍售的也是美國。賴清德討好美國，接連推倒神主牌，看似委屈。但他「靠勢」上位又能怨誰？

賴總統為將神主牌請下神桌，大費周章。他辯稱，非核家園已在核三除役時達成，發展ＡＩ產業才重啟核三。川普警告「不想看到有人要台獨，是因美國支持」，只見自詡「務實台獨工作者」的賴總統立刻自打巴掌，表忠澄清「沒有台獨問題」。兩張神主牌曾助民進黨取得政權，但終究比不過川普大神法力無邊，只能被賴清德扔進舊紙陳堆。

台灣民間重視供奉神主牌，事關香火傳承，處理不當恐有後災。賴清德親手終結兩塊神主牌，不知民進黨人是何滋味？

社論 賴清德 非核家園 台獨

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