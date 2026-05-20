經濟日報社論／繁榮數字下的集體焦慮

賴清德就任中華民國總統滿兩周年。記者黃仲裕／攝影

賴清德就任中華民國總統滿兩周年，若從統計數據觀察，這兩年的台灣堪稱全球表現最亮眼的經濟體之一。全球AI熱潮帶動半導體、高階伺服器與先進封裝需求大增，出口與股市同步創高，主計總處公布的2026年Q1經濟成長率更創下40年罕見高點。台灣再次成為全球科技供應鏈焦點，「AI 島嶼」光環耀眼。

然而，若把視角從股市與出口數字拉回一般民眾生活，感受卻截然不同。房價持續上漲、租金攀升、青年焦慮未減、傳統產業壓力加重，多數人對未來的安全感，並未隨經濟數據改善而提升。這也讓賴政府兩年來的財經治理，逐漸呈現「數字繁榮、民眾無感」的矛盾。

賴政府施政最大的「得」，無疑是成功接住全球AI浪潮。在輝達、微軟、谷歌等科技巨頭持續擴大AI基礎建設投資下，台灣半導體與AI供應鏈快速受惠。2025年台灣對美出口金額突破1,980億美元，占總出口比重超過四分之一，創下歷史新高。

此外，賴政府也延續供應鏈重組路線，深化與美日歐合作，進一步強化台灣在全球科技與地緣政治中的戰略位置。其他重要政策尚包括強化電網韌性、擴大天然氣接收站，以及重新討論核能延役等，顯示官方開始更務實面對AI時代的能源壓力。

但若談「失」政，問題同樣明顯。

首先，經濟成果過度集中於單一產業。這兩年台灣繁榮高度依賴AI與半導體，但機械、石化、紡織、食品、自行車等大量傳統產業，卻未同步受惠。

部分產業甚至因匯率、缺工、能源成本與全球需求疲弱，承受更大壓力。當資金、人才、政策資源持續向科技業集中，台灣經濟結構逐漸走向單極化。

最無助的是中小企業。台灣有90萬家企業屬於中小規模，但這波AI榮景，多數中小企業不但無法參與，反而還承受成本上升壓力。科技業高薪搶人，傳統產業愈來愈難找到年輕勞工；租金、電價、原物料與人力成本持續增加，市場需求卻未同步成長。「景氣很好，但和我們沒什麼關係」，已成為不少中小企業主的共同心聲。

許多傳統產業並非不想轉型，而是缺乏轉型能力。AI、自動化，對大型科技企業或許是機會，但對資本有限、人才不足的中小企業而言，更像沉重負擔。政府口中的轉型藍圖，對不少地方產業仍過於遙遠。

過去兩年，執政黨過度聚焦「大罷免」動員，也造成社會高度虛耗，某種程度上正是「將帥無能，累死三軍」的治理寫照，排擠對產業轉型與民生問題的關注。

更值得檢視的是，賴清德在競選期間曾多次高舉「居住正義」大旗，強調讓年輕人「住得起」。但兩年過去，房價與租金仍持續攀升，青年世代的購屋焦慮並未改善。

同時，兩岸關係幾近降至冰點，兩岸商務往來與觀光交流縮減，也讓部分服務業、觀光業與地方經濟承受額外壓力。若長期為了堅持政黨政治立場，而忽略全民最大利益與經濟現實，最終付出代價的，仍是基層民眾與地方產業。

這場繁榮逐漸從「薪資型繁榮」轉向「資產型繁榮」。台股屢創新高，ETF熱潮席捲全台，但真正受益的，仍是原本已擁有資金或資產的既得利益者。

近年薪資增幅遠遠追不上資產價格，對沒有房產、沒有股票的年輕世代而言，相對剝奪感更顯直接且強烈。許多年輕人不敢結婚、不敢生小孩，更難以對數字繁榮產生真實感受。

未來兩年剩餘任期，賴總統真正需要回應的三件事：讓青年購屋與租屋壓力明顯改善、讓傳統產業薪資逐步追上科技業、讓中小企業真正取得AI與數位轉型資源，以避免台灣經濟在AI榮景下進一步走向單極化。否則，若四年任期結束後，留下的仍只是創高的股市、房價與出口數字，而多數人民依舊對未來感到焦慮，「數字繁榮、民眾無感」恐將成為這個時代最深刻的集體印記。