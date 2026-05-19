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聯合報黑白集／國民黨別再內亂了

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>主席<a href='/search/tagging/2/鄭麗文' rel='鄭麗文' data-rel='/2/136000' class='tag'><strong>鄭麗文</strong></a>日前主持國民黨全新政論節目「KMT直球對決」首播。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文日前主持國民黨全新政論節目「KMT直球對決」首播。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文是否曾在黨內課程上批評自家人，變成藍營內戰。這種內鬥戲碼，雖說在國民黨並不新鮮，但近來卻太過頻繁。藍營因此內耗不斷，民進黨則樂得見縫插針。很多人的共同疑問都是：國民黨夠了沒？

這種內亂戲碼，幾乎無所不在。新北市議員初選，蕭敬嚴到底能否參選，組發會、考紀會互相批評。近日彰化縣長提名，徵召魏平政參選，黨內也異議不斷。這些紛爭，讓國民黨的九合一選戰之路，蒙上陰影。

更嚴重的，還有軍購特別條例到底要採何種版本，黨內各持己見，甚至發生「季麟連揚言開除韓國瑜黨籍」鬧劇。此次傳出鄭麗文「重批黨內大老」風波，無論是否空穴來風，僅從後續口水戰看，雙方都戰意十足，裂痕難平。

雖說這些內亂，很難全然歸咎某一方，如有誇大扭曲的評論，社會自有定見。但黨中央既然掌握黨機器與資源，就理應求取黨內最大公約數，而非將反對者都視為仇讎；也不宜自己引戰，用網紅心態治黨；更不能師心自用，濫用黨機器。

雖然民進黨執政荒腔走板，但近來各種民調顯示，國民黨聲勢並未拉抬。年底選戰，若干執政縣市，藍營有失守之虞。若還是持續「內鬥內行、外鬥外行」，國民黨只會繼續讓人看笑話；執政黨再失格，民眾也不會認同國民黨是合格的替代者。

社論 黑白集 國民黨 鄭麗文 九合一選舉 魏平政 季麟連

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