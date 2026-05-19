聯合報社論／亮眼數據下的體感深淵與經濟結構危機

賴總統上任兩年，台股創史上新高，但學者質疑僅少數人受惠、貧富差距擴大，多數民眾生活沒有更好。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統執政二周年，官方開足馬力，攤開宏觀數據，向國人宣揚台灣經濟正處於史無前例的「黃金盛世」，包括台股向四萬二千點邁進、今年全年人均ＧＤＰ可望超過四萬美元。然而撥開數據的迷霧，這番看似的榮景是當前政府的建樹，還是前人的餘蔭？當賴政府沉浸在ＡＩ與半導體光環時，卻無視分配正義的崩塌、能源政策的僵化，以及地緣政治博弈下對台灣產業根基的揮霍。

賴政府極力向人民誇示高成長、薪資漲與低物價。但深入剖析，台灣經濟實處於極端化的Ｋ型走勢。高科技產業在ＡＩ浪潮下領跑，薪資水準確實拉抬全國平均值，今年第一季全體受僱員工經常性薪資平均數達新台幣四萬八七○六元，但全台有近七成勞工領不到平均值，根本分享不到經濟紅利。

人民最深切感受的是失控的「體感物價」。即使近一年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率每月都壓低在百分之二的警戒線之下，但市井小民每日必備的外食費、房租與民生必需品，漲幅早已遠超薪資調幅。民眾每日面對便當縮水、房價攀升與實質購買力萎縮，這種「平行時空」的落差，不僅削弱了社會流動性，更讓台灣陷入富者愈富、貧者愈貧的結構性陷阱，人民的體感溫度反映賴政府最真實的政績。

在對外經貿方面，賴政府標榜台美關係堅若磐石，背後卻是台灣核心競爭力的持續輸出與主權意志的退讓。目前台灣對外經貿最大的危機在於「走不出去」，過度依賴單邊體系，在多邊經貿組織中幾無進展。更令人憂心的是，政府在對美談判中近乎投降式的姿態。

從戰略層面看，政府坐視護國神山半導體產業鏈在壓力下向外延伸，將台灣數十年累積的研發精華與人才紅利無條件向美輸出，削弱本土的技術優勢。而在具體經貿談判上，大至半導體產業的戰略讓步，小至發芽馬鈴薯進口鬆綁，政府為換取美方虛幻的政治承諾，不惜犧牲國民食安紅線與農民生存權。當美國花生等低價農產品叩關，形同政府默許了一場「滅農戰爭」。

能源政策最令產業界心驚。民進黨政府原本固守「非核家園」神主牌，無視基載電力缺口；即使近期迫於現實壓力，開始出現「返核」的聲音，但早已緩不濟急。能源轉型的失敗，加上ＡＩ浪潮的電力需求，導致電力供給缺口令人憂心。全球碳關稅趨嚴，台灣過高的火力發電占比，已成為本土企業進軍國際市場的原罪。前人留下穩定的電力體系，卻因非核意識形態而崩解，不僅削弱了國家長期競爭力，也讓中小企業在綠電荒中自生自滅。

今日台灣引以為傲的半導體生態系，其實是一九七○年代由孫運璿、李國鼎等技術官僚打造的基礎。賴政府「只會收割、不會栽種」。賴政府除了當高科技產業的啦啦隊，並未對傳統產業升級或新興產業布局有前瞻規劃，傳統產業只能苟延殘喘，近期陸續傳出普利司通、資生堂等企業大規模裁員，即是冰山一角。當資源過度集中於特定產業，台灣的經濟韌性正在流失。一旦全球ＡＩ浪潮稍有波動，缺乏多元產業支撐的台灣經濟，將面臨難以想像的系統性風險。

賴清德執政兩年，在宏觀數據上收割了前人留下的產業紅利，但在微觀的社會體感與結構轉型上，明顯力不從心。財富集中、貧富拉大、能源短缺、經貿失衡，都是賴政府無法迴避的財經成績單。賴總統應放下意識形態與數據迷思，重拾務實興邦的精神。否則前人餘蔭耗盡，台灣留給下一代的將是滿目瘡痍與社會裂痕。（系列一）