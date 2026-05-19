設立主權基金 拿出具體行動

賴清德總統去年5月20日就職周年演講時，宣布將成立「國家主權基金」、打造國家級投資平台，引發社會關注。 聯合報系資料照

賴清德總統去年5月20日就職周年演講時，宣布將成立「國家主權基金」、打造國家級投資平台，引發社會關注。此議題從2007年討論迄今已近20年，期間專家學者和立委頻頻建議，應善用外匯存底設立基金，投資國際以提高外匯效益，甚至策略性發展創新產業，但因中央銀行一再拒絕動用外匯而延宕至今。如今總統政策性宣布設立，應有一槌定音之效。

但是，從總統宣布迄今即將滿一周年，不僅主權基金不見蹤影，連將由哪個機構主責也還在部會間推諉不定，令人對政府行政效能之低落，感到無比擔憂。行政院長卓榮泰自許為「行動創新AI內閣」，但若以設立主權基金的效能來看，似乎完全無法匹配這個炫耀性十足的稱謂。

要成立主權基金，涉及的三大面向是：設立目標、資金來源、管理機制。從1950年代產油國獲得大量收入、設立基金到去年為止，全球已有90個國家設立主權基金，基金總規模已達12兆美元。各種不同目的、資金來源或管理機制都同時存在，但最有特色、績效最好、值得我們參考的，不過也就是那麼幾個，國內也早有金融研訓院和國發會進行過詳細研究。可以說沒有一種完美無瑕的主權基金，但各種基金的優缺點在報告中都相當清楚，今天我們需要的，不過就是從幾種不同的模式中，依照我國國情，做出合理的選擇；但這似乎已讓政府束手無策，真是令人失望。

若說挪威主權基金著名，是因擁有大量石油順差，加上國家先進，所以有其需要和成就，那麼就看看韓國。韓國擁有的外匯存底不如台灣，國家先進程度也未超越我國，卻早在2005年就成立主權基金（韓國投資公司），是為了因應亞洲金融風暴、國家陷入外匯枯竭窘境，由政府全額出資，以外匯存底和財政盈餘支應；2023年底資產已達1,690億美元，投資標的也由「投資型」轉向「發展型」，加強策略性產業投資。韓國是各方面和台灣最類似的國家，其主權基金成立、運作了20年，而台灣卻還在猶豫踟躕？

若認為我國既無資源，又無金融風暴，所以不需要主權基金的話，那就看看美國。川普總統去年2月初簽署行政命令，要求財政部和商務部在12個月內設立聯邦主權基金，並先在90天內提出一份詳細計畫報告。於是，由兩位部長署名的「聯邦主權基金架構」報告已如期在5月份交給白宮，由「行政規劃」階段進入「立法推動」和「資金挹注」階段。報告建議透過「資產證券化」將聯邦政府持有的部分土地開發權、石油開採權、部分價值超過7,000億美元的黃金儲備作為槓桿或抵押來取得資本；組織架構則建議仿效「新加坡淡馬錫」或「阿拉斯加永久基金」模式，設立一個獨立於政府預算之外的實體，由專業經理人操作，避免受政黨影響；投資標的則建議投資於關鍵基礎設施和AI資料中心，以及資助友邦建設來換取關鍵礦產的穩定供給。目前為了立法，國會正針對該基金透明度和風險控制進行激烈聽證和辯論。

和美國設立聯邦主權基金所展現的效能相比，我國執政團隊真的要汗顏。縱使卓榮泰院長忙碌、無暇顧及規劃進度，行政院的分組幕僚似也未能負起責任，坐令這個重大國家建設一躺就是一年，還沒有一個運作架構規劃。若1980年代是這種行政效能和企圖心，能產生今天的台積電嗎？去年8月底，卓院長宣布「行動創新AI內閣2.0」上路，國家主權基金的設立，就是個關鍵性觀察指標。若卓院長希望其內閣可以名留史冊，主權基金可以是個重大政績，行政院有何理由不全力以赴？