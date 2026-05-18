聯合報黑白集／搞壞的國片靠志玲救？

林志玲傳出任文策院董事，預計於6月底上任。圖／文策院提供

文化部長李遠邀請藝人林志玲任文策院董事引發獨派抗議，李遠解釋是為借重她將國片行銷至全球。近年政府編列大筆預算補助影視作品，但能走出台灣的卻屈指可數。問題不在行銷，而在政府看顏色補助。這些為政治服務，或只是「拍給自己爽」的作品，別說打進國際市場，就連本土觀眾也未必埋單，再多志玲姐姐恐怕都救不了。

去年藍委陳玉珍提案刪除公視預算，並稱「丟掉那隻要飯的碗」，影視圈反彈，甚至有人回嗆「合法的飯不要嗎？」也揭開政府補助題材「偏食」並獨厚「綠友友」的現象。

二○一七年時任立委的林昶佐拍攝電影「衝組」，拿了近兩千萬補助，票房卻僅二四四萬；抗中台劇「零日攻擊」獲政府超過一億元補助與投資，負評卻不少。表態挺大罷免的作家九把刀執導的電影「功夫」，更從政府拿到一點五億元，但票房不過四千多萬，回撥國發基金更僅一千萬，難怪九把刀被酸投報率超高。

審計部去年指文策院執行的國發基金近七成投資事業績效不佳，損失逾二億。問題關鍵在於，這些能獲政府大量補助的影視作品，多半迎合執政黨的口味與意識形態，甚至帶有政治目的，而非從市場角度出發，長期自然觀眾胃口也被搞壞。李遠與其找林志玲振興國片，不如先摘下政府補助的「綠色眼鏡」。