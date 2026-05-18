經濟日報社論／就業保險與勞保投保薪資 宜脫鉤調整

勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照片

勞動部長洪申翰日前在立法院表示，為減輕家庭育兒負擔，勞動部研擬提高就業保險投保薪資上限，以使育嬰津貼更貼近實際薪水。另一方面，多名立委認為，由於勞保費率的樓地板和天花板愈來愈近，導致未來有一半勞工會被塞在同一個級距，因而退休金會「被偷走」。目前就業保險基金費率低於精算平衡費率，故投保薪資有上調空間。然而，勞保基金費率遠低於精算平衡費率，故投保薪資宜維持現狀。

目前就業保險及勞保的投保薪資一致，最高級距為每月45,800元，而費率則分別為1%及11.5%。依勞保局今年1月數據，就業保險共747.9萬人投保，其中，薪資落在最高級距者占43%。由於新制勞退月提繳高於45,800元以上者，逾273.6萬人，故其就業保險及勞保皆屬「高薪低報」。

「就業保險法」於2003年起施行，包含失業保險、職業訓練及就業服務等三項措施。2007年起增列補助失業被保險人眷屬全民健保費，2008年起新增「育嬰留職停薪津貼」，並規定父母得分別請領，且每一子女最高可領六個月。

目前就業保險基金財務狀況相當穩健。從2003年至2025年，除了2009年因為全球金融危機，導致當年度就業保險給付超過保費收入43%之外，其餘各年度的保險給付占保費收入比率介於59%至90%間。因此，就業保險基金運用餘額除曾於2009年較上年度大幅減少467億元外，其餘年度則由2003年的448億元逐漸增加至今年3月的1,860億元。

基於下列三個理由，勞動部可考慮比照職災保險，將就業保險投保薪資上限提高到每月72,800元。首先，根據勞動部最近的評估報告，就業保險基金的精算平衡費率為0.81%，低於實際費率1%。其次，就業保險五項給付中，以失業給付及育嬰留職停薪津貼占比最高，在2025年兩者占比皆超過四成。由於去年國內新增新生兒10.8萬人，且未來將繼續減少，而這也導致國內未來失業率可能繼續下降，從而降低這二項給付的支出。最後，未來即使出現類似全球金融危機的風暴，造成保險基金運用餘額減少近500億元，也仍遠低於目前1,860億元的餘額。

政府從今年起推動育嬰留職停薪津貼新制「6+1」修法。換言之，父母雙方未來若各自請滿六個月育嬰假，最高可再多領一個月津貼，而給付標準為前六個月平均月投保薪資的80%。此政策的著眼點是挽救近來大幅下挫的生育率；從1961年到2025年，台灣婦女總生育率由5.6人下降至0.7人，而新生兒也由42萬人減少至10.8萬人。即使此政策造成單身及頂客族必須分攤育嬰留職停薪津貼的支出，但政府仍有必要推動，因為一個國家工作人口愈多，愈能降低該國老人生活不安定的隱憂。

相對於就業保險的各項給付期限最多為半年，勞保基金所涵蓋的退休年金給付，則因支付至被保險人死亡為止，故會出現潛藏債務問題。根據2024年該基金的精算報告，以2023年底為基準日，並基於投保人數1,010萬人，報酬率4.5%、消費者物價指數年增率1.8%等假設條件，估算出的平衡費率為31.4%，潛藏債務則為13.2兆元，而基金累積餘額出現負值（即破產）的年度為2031年。

近三年因勞保基金績效大幅提升，故掩飾住其潛藏破產危機；勞保基金於2022年的報酬率為-7.45%，但近三年報酬率皆超過14%。目前勞保基金雖有1.4兆元餘額，但實收費率11.5%遠低於精算平衡費率31.4%，故提高投保薪資上限只會加速其破產。因此，勞動部不宜變更此上限。

綜上所述，就業保險與普通勞保雖在行政上長期綁定，但兩者的財務體質與社會功能截然不同。政府在政策調控上應展現彈性，採取「就保解套、勞保凍結」的脫鉤策略。唯有果斷提高就保上限至72,800元，同時嚴守勞保天花板，才能在不加速勞保破產的前提下，精準落實少子化時代的育兒支持計畫。