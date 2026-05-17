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聯合報黑白集／綠色恐怖與政治辦案
基隆市里長吳石金三年前帶團赴陸旅遊，被控觸犯反滲透法、正副總統選罷法，遭羈押近月。最終吳石金不僅獲判無罪，法院近日也認定其名譽及家庭受損程度非輕，判決補償九萬兩千元。這是一起典型綠色恐怖下政治辦案的迫害案例。
吳石金一行是受大陸山東省煙台市台辦邀請及招待前往旅遊。檢方卻認為吳涉嫌引中資介入選舉，不僅大舉傳喚廿九人到案，更聲押吳獲准。但法官認為吳一行僅接受招待，並無事證證明吳拿對岸錢介選；至於對岸官員「兩岸一家親」、「兩岸和平」等言語，只是拉攏關係的空泛辭令，因此判決無罪。
吳石金的遭遇不是個案。當時檢調全面查辦村里長、地方社團幹部揪團赴陸旅遊，側翼也大舉出征，抹紅扣帽，一時風聲鶴唳，製造不少綠色恐怖的政治冤案。吳石金就是因此自由被剝奪，一家生計無著，更因媒體大幅報導讓他飽受精神痛苦、名譽受損等打擊。如今無罪判決乃至九萬兩千元補償，實與俗諺「大街打人、小巷道歉」無異。
說到底，正是司法檢調揣摩上意，政治辦案，才導致國家失血、人民受苦；更讓人擔心的是，執政者整天高喊敵對勢力滲透，將鼓勵多少檢調「寧枉毋縱」以表忠。民主時代還在製造政治冤案，莫非真要修法讓濫權者「自掏腰包補償」，才能遏阻政治辦案？
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