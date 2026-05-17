聯合報社論／川習夜話：台灣必須停止「倚美謀獨」

美國總統川普（右）直到川習會結束後，才透露與習近平談了許多台灣議題。圖為兩人15日在中南海散步。 （路透）

美國總統川普憋了兩天，有關台灣問題的談話，終於在空軍一號專機從北京起飛後傾洩而出。原來川習徹夜長談台灣問題，川普甚至因此自認現在對台灣的了解，比對其他國家的認識更深；他告訴媒體，不希望看到有人走向獨立，台灣別指望能獲美軍支持的空白支票。陸媒也發布大陸外長王毅的說明指出，陸方感受到美國了解中方的立場，重視中方的關切，不認同也不接受台灣走向獨立。川習北京夜話，最大共識竟然是，台灣必須停止「倚美謀獨」。

川普明白指出，台灣有些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，而美國會在背後支持他們。川習會前，外界高度關注川普會不會把美國一貫「不支持台獨」的立場，改成「反對台獨」的表述。但川普卻以其獨特的語言風格，幾近點名式地直白指出台灣有人想要獨立、想要開戰；川普強調，美國不要這場戰爭，台灣不要指望美國會提供無限制的軍事支持。從川習會到川習夜話，大陸國家主席習近平讓川普明確宣示：台灣別想「倚美謀獨」！

人民要問的是，到底是誰在一心謀獨、一意求戰，而不惜把台灣推向萬劫不復的深淵？

川普直言不願看到美國必須從九千五百英里之外來打仗，希望台灣冷靜下來，大陸也冷靜下來；他並認為，中國大陸會接受維持現狀。問題是，中共接受馬政府的「維持現狀」，卻質疑蔡政府的「維持現狀」，更打壓賴政府的「維持現狀」。顯然至少在「互不隸屬」的「新兩國論」上，中共認為，從馬政府到賴政府所稱維持的「現狀」，已有本質的不同。川普也有如此認知嗎？

川普說美國對台政策沒有改變，他也沒有作出任何方向的承諾。這是美國國務院一再重申的立場，更是賴政府在川習會前會後不斷安慰民眾的話術。但川普打破雷根以來美國歷任政府的對台六項保證，把對台軍售議題拿到北京和習近平詳談。這就是攸關台灣安全的最大改變與風險。

美國對台六項保證，是美國對台灣安全的最重要承諾；川普卻說，那是很久以前的事了。事實上，如果川普可以和加拿大、歐洲國家等傳統盟邦撕破臉，甚至從德國撤回部分駐軍，賴政府就不能只以「台美關係堅若磐石」自欺欺人；台灣必須正視現實，重新評估美國承諾，檢討重建國防自主。至於那些想要獨立、想要開戰的人，更別指望會有天上掉下來的美軍空白支票。

最要命的是，川習長談後，川普仍然「可能會，也可能不會」批准對台軍售；川普甚至講白，會不會擱置對台軍售，取決於中國，但對美國來說，這是一個非常好的談判籌碼；而且川普還再次重提台灣偷了美國的晶片產業。因此必須注意，川普是否批准對台軍售，顯然不是取決於中共對台軍事威脅的程度，而是更大程度地取決於美中大交易；至於台灣，從半導體到軍購，顯然不敢也毫無出價的餘地。

川普先前早已言明相信在他任期內習近平不會對台動武，到了北京又表態不讓台灣「倚美謀獨」。川習夜話，應如王毅所形容的，讓習近平「感受到」美國對中方立場與關切的重視；因此習近平所提「建設性戰略穩定關係」的中美關係新定位，必然納入了不讓台灣「倚美謀獨」。除非川普再度變臉，否則民進黨和賴政府要在灰色地帶操作台獨，勢將在美國碰壁；影響所及，賴清德的過境外交和台灣的國際參與，恐怕都將受到更多限制。

川普已經點名了，如果有人還在裝睡，人民只能祈求天佑台灣！