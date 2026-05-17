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經濟日報社論／應對少子化 借鏡日本單身稅

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台灣與日本在4月都有新的少子化政策。記者林伯東／攝影
台灣與日本在4月都有新的少子化政策。記者林伯東／攝影

台灣與日本在4月都有新的少子化政策。台灣從4月13日開始申請外籍幫傭的門檻，由「家中三個六歲以下小孩」降為「家中一個未滿12歲小孩」，然而這個新措施被批評獨惠高薪族。相對的，日本從4月起開始的「兒童．育兒支援金」制度，雖被戲稱為單身稅，卻是有著全民出錢養小孩的設計。相較台灣的高薪族受益，日本貧富共享的新政策，值得我們參考。

台灣大幅調降照顧幼童名義聘用外傭的門檻，源於賴清德總統於去年9月提出構想，行政院今年3月正式拍板。目的是釋出女性勞動力，因為降低外傭門檻，可讓年輕爸媽從家事負擔解放，不僅可重回職場，也可助攻生第二胎。問題是考量外傭的薪資以及提供食宿等雇主義務，真正可受惠此政策的，大概只有收入排名全台前20%，平均每戶年可支配所得高達230萬以上的富裕家庭。

平心而論，這是個不錯的政策，因為政府在不增加預算支出的情況下，提升了親子家庭的生活品質，讓年輕爸媽可全心投入職場，進而提高整體社會的生產力。然而這個政策也容易讓台灣走向香港、新加坡般，聘用外傭成為家戶所得落差明顯化的階級社會。

此外，當政府推出一個僅全台收入前20%家庭受惠的政策，也會讓剩下的80%家庭有相對剝奪感。在此情況下，政府有需要儘速推出讓全民有感的育兒政策，社會階級焦慮會讓良好政策反而受到批評，效益打折。

相較之下，日本的「兒童．育兒支援金」制度，雖然被戲稱是單身稅，卻是具備貧富共益的理念，4月順利啟航。「兒童．育兒支援金」是與公共醫療保險費一併徵收的新徵稅，由所有醫療保險制度加入者共同負擔，包含退休高齡者、無子女者與繳納員工健保費的企業，皆需分擔。這項支援金徵收與健保一樣採取繳費級距，年收入愈高者，繳納金額愈多，有點劫富濟貧的意味。

日本這項新加稅依法專用於增加兒童與孕婦的現金津貼、以及補貼因為育嬰假、育兒縮減工時而收入減少的家長。此外在支援金的新財源下，日本創設很受媽媽們好評的「小朋友誰都可以托育」制度。此項政策沒有設定家長所得，媽媽是否為職業婦女、是否有重要急事等條件，每個月每位六個月到3歲的幼兒，都可以享受十小時的優質托育服務。這樣的服務讓日本媽媽們每個月有十小時的喘息機會，是非常人性化的設計。

然而因為這個支援金徵稅於全民，卻只有育兒家庭受益，因此被稱為單身稅。不過儘管社會有些抱怨聲音，卻沒有看到明顯的反對聲浪，因為日本國民很清楚，日本的年金與保險制度，基本上是由在職場奮鬥的現役世代繳費，來支持退休世代的支出。因此人口持續減少的日本，會造成將來年金與保險制度的崩壞，為此不管單身或育兒世代都有必要出力來搶救少子化的未來。

去年賴總統提出降低外傭申請門檻的構想後，托育及就業政策催生聯盟的民調顯示，台灣女性最需要的育兒政策，前三名分別為友善職場、落實兒童托育安全、擴大公共托育資源，而開放外籍幫傭申請在所有選項中敬陪末座。很顯然的，台灣4月的少子化新政，並不是多數台灣母親們所期待的。

相較之下，日本的單身稅制度，以全民加稅來支持年輕世代養小孩，實施細節也是台灣媽媽們所羨慕的改善公共托育資源。而台灣新政策雖然不花預算，但實際上多數人無福享受，且相對剝奪感恐怕會讓多數台灣年輕人更不想生小孩。

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