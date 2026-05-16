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聯合報黑白集／敷面膜與戴安全帽
民進黨布局台北市長選戰，賴總統欽點「黑熊大將」沈伯洋正式登場。沈伯洋起手式既非發表政綱，也非走訪基層，而是忙著剪髮、敷面膜，急於打造「三度空間」暖男人設。然而，台北市長的門檻，不是靠保養品就能跨越。
沈伯洋要和台北市長蔣萬安比顏值，但當市長比的不是顏值。就在同一天，蔣萬安戴著安全帽視察基礎建設。這一幕對比極其諷刺：一個在鏡頭前塗脂抹粉，企圖掩蓋意識形態的褊狹；一個在工地揮汗如雨，腳踏實地處理城市沉痾。對市民而言，能守護家園的是那頂安全帽，而非面膜下有沒有一張精緻面孔。
更令人困惑的是玄妙的選舉語言。沈伯洋擅長激昂口號，市政論述卻讓人聽得一頭霧水。例如他先前拋出「無限城論壇」試圖超越雙城論壇，殊不知「無限城」在動漫中是惡鬼棲息地。他還喊出空洞的「生態系」治理，台北市民已在這些不知所云的選舉語言裡迷路。賴總統也不遑多讓，他讚美沈伯洋和太太「沒血緣卻感情好」，被譏為廢話式暖男包裝。
敷面膜能美化膚質，卻美化不了治理能力的貧乏。比起臉皮是不是水嫩，市民更在乎的是市長腦袋裡的藍圖，以及那頂沾滿塵土的安全帽所代表的責任感。可以想見，未來還會有各種光怪陸離或令人啼笑皆非的選舉語言，選民可要備足忍耐力。
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