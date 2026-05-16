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聯合報社論／台灣問題懸念：川習商定共管台灣？

聯合報／ 社論

中國國家主席<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>（右）和美國總統<a href='/search/tagging/2/川普' rel='川普' data-rel='/2/104134' class='tag'><strong>川普</strong></a>（左）15日在北京中南海茶敘。 （美聯社）
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）15日在北京中南海茶敘。 （美聯社）

美國總統川普率領兆元「金團」訪問北京。美中關稅和科技戰看似和緩，然而國際關注焦點卻是習近平在談判桌上攤牌台灣問題，川普沒有公開回應，甚至參觀天壇時，當著大陸國家主席習近平的面一再迴避答覆媒體。第二天中南海茶敘，川普也只稱「雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題」。他收起發言狂妄的習性，卻為台海安全留下懸念。

大陸外交部表示，兩國元首就「妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區加強溝通協調」。事實上，就川普關注的伊朗問題，川普稱習近平作出「重大表態」，明確表示大陸不會向伊朗提供軍事裝備，但習近平並未公開回應，應是要等俄國總統普亭訪陸會談後，才會明朗。而川普有沒有回應，或如何回應台灣問題，恐怕也要等他返美後，才會明朗。

美中自安排川習會面起，台灣議題不曾缺席。習近平二月和川普通話，明示美方慎重處理對台軍售。接著，外長王毅和國務卿魯比歐通話，稱台灣是中美關係「最大風險點」。魯比歐也罕見坦言台灣將是川習會重要內容。川普赴北京前更證實將與習近平討論對台軍售。就像負責美中談判事宜的財長貝森特所言，「沒有台灣議題的美中峰會，不算真正的美中峰會」。

對比川普在北京避免公開談論台灣問題，美方在抵達北京前一連串表態，更像事先說好的默契。貝森特預告川普將在「未來幾天」就台灣問題發表更多談話；他說「川普理解台灣問題的敏感性」。究竟川普如何兼顧兩國元首外交的續航力，以及避免因處理台灣問題引發國內政治紛擾及盟友質疑，備受關注。

如果沒有台灣議題，就不算美中峰會，那麼儘管魯比歐稱美國對台政策沒有改變，但可預見美中討論台灣問題將成常態。川普宣布邀請習近平九月訪美，以及川習在年底的深圳ＡＰＥＣ、邁阿密Ｇ20兩場峰會，都會面臨台灣問題的影響。美中未來可能一再對台灣批次交易，賴政府要如何因應？

《經濟學人》指出，大陸安排川習會並未期待正式文本突破，更像在推動「沒有書面文件的讓步安排」，構成台灣問題的「影子協議」。讓美國為更大利益，自動對台支持漸漸降溫；例如延後對台軍售、不協助邦交或總統過境，以避免刺激北京。魯比歐稱「對台政策不變」，是不是「影子協議」的口頭掩護，賴政府不該太早替美國背書。

外媒形容這場峰會有如風險管理峰會，美中要守住脆弱的貿易休戰、處理荷莫茲海峽的能源與航運風險，還要促進經貿關係，緩解各自經濟難題。相比川普笑臉慎言，習近平卻用強烈字眼攤牌，將台灣問題與美中關係穩定掛鉤，明確畫出紅線。強勢堪比去年正面對決川普關稅威嚇，背後透露的不只是底氣，更多是對台灣問題的迫切感。

值得注意的是，友台的魯比歐指出，「中國很可能更傾向讓台灣自願加入他們；在理想狀況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國」。魯比歐作為國務卿兼國安顧問，又是川普可能接班人之一，他公開談論中國大陸「和平統一」作法，弦外之音格外複雜。

習近平告訴川普，台獨與台海和平水火不容，而維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，儼然川習已經商定美中共管台灣。賴政府在川普尚未啟程返國便開嗆北京，同時致謝美方以凸顯存在感。若不是抗中掛帥，力推新兩國論，粗暴實行去中化，何致為川普有沒有交易台灣擔心若此？

社論 習近平 川普 川習會 台灣議題 台海 美中

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