經濟日報社論／川習會對兩岸關係的影響與啟示

眾所矚目的川習會，15日在北京落幕。 記者廖士鋒／攝影

眾所矚目的川習會，昨天在北京落幕。台灣處在這兩大國之間，一直都是美中協商談判中的重要議題，而且，由於川普的商人特性，沒有什麼東西是不可以交易的；中國大陸又一直把台灣當成核心利益所在。因此國人非常擔心，台灣是否會成為美國談判的重要籌碼，也就是說，這一次川習會如何重新定位美中關係，將會對於兩岸關係與美中台互動產生顯著的影響。

在這一次的協商目標方面，川普希望得到短期利益且立即見到成效，尤其是經貿議題，而陸方則著眼美中的長期穩定關係，包括雙方應避免落入修昔底德陷阱、確保全球穩定和維持美中長期關係。陸方定調會議主軸為維持美中穩定關係，主要是因為川普的政策太不可預測，所以要求雙方應該維持一個「建設性戰略穩定關係」。因此，在這一次雙方討論的經貿議題中，除了原本關心的，另外還多了一個重要的議題，即雙方考慮成立「貿易委員會」與「投資委員會」，來制度性處理雙方的經貿和投資爭議。

至於台灣問題，陸方的立場則非常強硬，習近平說台灣問題處理不好最後會碰撞衝突，中美關係就不穩定了；又說台獨與台海和平水火不容。而川普只是模糊回應，重申一個中國的政策。雖然雙方在正式公布的發言摘要中對於台灣問題的說法不太相同，這可能表示雙方對於這一個議題沒有達成共識；但是在其他很多沒有公開的場合中，雙方會有什麼交集與說法，我們不得而知。以川普的商人個性來說，有沒有可能拿台灣議題當成交易的籌碼，令人十分擔心。別忘了，川普已經邀請習近平9月24日到美國訪問，這也顯現兩人的關係進展，未來對台灣的實質影響，有待觀察。

至於具體的經貿協商成果，之後才會陸續公布，目前所知美方同意開放輝達H200晶片出售給大陸企業，而陸方同意延長美方出口大豆、玉米和牛肉等企業的許可。其實美中經貿方面仍然有許多的議題有待協商，在關稅方面，美方是否會延長暫停對陸方課徵24%懲罰性關稅，而陸方則取消對美農產品10%到15%的關稅。在科技議題方面，美方可能延長暫停中高階晶片出口管制至18個月；而陸方暫停稀土、關鍵礦產等出口管制18個月。另外，雙方約定不任意拉黑企業實體清單，被制裁中的部分美企與陸企預期逐步解除限制。

最重要的還是前面提到的，雙方考慮設立「貿易委員會」與「投資委員會」，因為川普的關稅政策具有高度的不確定性，因此陸方希望未來出現貿易或關稅爭議時，能夠有一個制度性的協商機制，美方不能任意的修改關稅，或是拿出301條款來修理大陸。另外，雙方希望擴大彼此的投資，美方擔心大陸國內市場壁壘太多，美國企業不容易進去；同樣的，陸企也擔心赴美投資萬一被拉黑，也會造成赴美投資的重大損失。因此，當雙方發生投資爭議時，就可以在投資委員會處理。我們認為「貿易委員會」與「投資委員會」的成立，對於改善美中的經貿關係具有決定性的作用。

無論如何，在全球政經極度不穩定的情況下，美中領導人會見並強調穩定關係的重要性，有助於全球政經發展。如果美中可以用制度化的方式解決雙方歧見，其他國家也許可以與美方達到類似的結果，這對於全球經貿關係絕對是好消息；對台灣的對外貿易來說，當然會有很大的助益。更重要的是，當美中關係維持長期穩定的關係，台灣是不是也應該改善兩岸關係？我們的兩岸政策是不是應該更有彈性一些？這是值得國人和政府深思的。