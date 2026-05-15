聯合報黑白集／魯比奧與盧比奧

美國國務卿魯比歐隨總統川普訪問中國，並出席國宴。 （路透）

美國國務卿「魯比奧」到了北京，但以前那個參議員「盧比奧」，還在被制裁嗎？這是川習會外一章，卻比主戲更具噱頭。

去年一月，當川普宣布「盧比奧」將出任他第二任期的國務卿後，北京就替他改了「姓」。改盧為魯，看不出有啥高明，但當時就被猜測，這是為了這位國務卿萬一要跟著川普訪中，預先找好的下台階。果然，如今一語中的。

這著實魔幻，不就是同一人嗎，如果改譯名就能逃過制裁，那制裁算什麼？大陸網友也在質疑，魯比歐一共被制裁了兩次，但兩道枷鎖還敵不過他一次升官。放「魯」先生進門，不等於唾面自乾？

詭異的是，登上空軍一號後，魯比歐換上一套跟年初委內瑞拉總統馬杜洛被美軍抓捕時同一款式的灰色抓絨運動套裝，在鏡頭前擺拍。這一行徑的背後心思極難揣度，既像是他在刻意展示突破制裁後的輕鬆自若，又似是以此揶揄北京玩弄政治符號學的荒謬。

但這正是政治的本質。美中大國博弈，此一時也彼一時也，豈能墨守僵硬的規則？東升西降的大潮中，川習要敲定的是今後若干年Ｇ２的格局與邊界，制裁這種小事，誰還當真？

台灣也別以為魯比歐是什麼永遠的反華急先鋒，就像當年雷根選前揚言跟台灣復交，選上就跟北京簽下第三紙公報。只要利益夠大，美國要拋棄台灣也絕無心理負擔。