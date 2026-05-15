聯合報社論／川普不會空手而回，但他用什麼交易？

川習會談前，習近平（左）在人民大會堂外廣場為川普（右）舉行歡迎儀式。 （新華社）

川習會登場。美國總統川普和大陸國家主席習近平展現了完全不同的領導格局。習近平提出與川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為雙方關係的新定位，為未來三年乃至更長時間的兩國關係提供戰略指引。川普沒有明確回應，而是以兩位領導人的友誼作為解決雙方問題的基礎，強調與習近平的關係極佳，美中也會有極佳的未來。習近平希望建構長遠穩定的大國關係架構，川普卻更想打開市場，解決對他來說更重要的經貿問題。

美中關係的定位不只是政治修辭，習近平曾提出「新型大國關係」，美國拒絕中國大陸平起平坐的要求；川普也提過「二國集團（Ｇ２）」，中國大陸也不願承擔超出能力的大國責任。習近平新提「建設性戰略穩定關係」的美中關係新定位，顯然是要回答自己在川習會開篇所提出三個大哉問；中美能不能跨越修昔底德陷阱？能不能為世界注入更多穩定性？能不能共創兩國關係美好未來？

根據習近平的談話，中國大陸希望與美國建立「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」的雙邊關係新定位；其中最重要的關鍵詞是「穩定」。事實上，美國和中國大陸之間持續在競爭中尋求風險管控，拜登政府強調美國不尋求與中國衝突，且會負責任管理美中日益激烈的競爭；川普政府也大談美中關係管控競爭和尋求合作的重要性。但美國和中國大陸的關係仍然波瀾起伏，缺乏穩定。穩定，既是陸方要求，也是美方期盼。尤其對習近平罕見提到要為「未來三年乃至更長時間」提供戰略指引，應該是著重在川普任期內的互動。

川習同意構建「建設性戰略穩定關係」，廣泛涵蓋政治、外交、軍事、經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等各領域，但經貿和台灣問題最受關注。尤其台灣問題被認為是美國和中國大陸關係能否保持總體穩定的關鍵。習近平明白告訴川普，台灣問題「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」；習近平再度提醒川普，台獨與台海和平水火不容，「美方務必慎之又慎處理台灣問題」。

美國曾多次強調致力維護台海和平穩定，但如何回應「建設性戰略穩定關係」，尚待觀察。不過，比起習近平關注的「歷史、世界、人民」大哉問，川普看來興趣不是那麼大。川普訪陸，隨行名單包括十幾位美國重要的商界領袖，甚至在最後一刻帶上輝達執行長黃仁勳；川普並且事先預告川習會第一件事，就是請求習近平「開放」中國。這才是川普此行首要任務。

川普在向習近平介紹時，也不忘強調，這群頂尖商界領袖期待與中國大陸發展互惠的貿易與生意。習近平則正面回應強調，中國開放的大門只會愈開愈大，歡迎美國加強互利合作。事實上，川習會前一天，美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰已在首爾完成貿易磋商；習近平在川習會上致辭時，也肯定雙方經貿團隊達成了「總體平衡積極的成果」。

昨天川習會談結束後，川普以「太棒了」形容與習近平的對話，黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克也都表示「非常棒」或「很順利」。川普等人對川習會的肯定評價，說明習近平除了滿足川普最高規格接待儀式的尊榮期待外，還首先保證了在經貿議題上，川普及其隨行商界領袖絕對不會空手而回。至少在期中選舉上，川普可對選民有所交代。但以川普的性格，會拿什麼和習近平交易？台灣問題是不是成為交易籌碼，值得關注。