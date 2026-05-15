經濟日報社論／川習會：美中沒有和解 只是降低風險

川普訪問中國大陸並與習近平舉行「川習會」。美聯社

川普訪問中國大陸並與習近平舉行「川習會」；這不僅是川普重返白宮後首次訪中，也是自2017年川普第一任總統任期後，時隔九年美國總統再度訪中。同時，這也是雙方領導人在去年於南韓舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會會面後，再次進行高層會晤。

近年來，美中歷經關稅戰、高科技產業競爭、供應鏈重組，以及台海局勢、俄烏戰爭與中東衝突等多重因素衝擊，雙方關係長期處於緊張狀態。地緣政治對抗也使美中兩國經濟成長放緩，面臨不小挑戰。

基於此，美中雙方均有避免衝突升高的需求，透過高峰會談對內展現可控局勢、對外釋放穩定訊號。中方首次強調避免落入「修昔底德陷阱」，雙方爆發衝突。美方則重申雙方可透過領導人直接溝通處理分歧。不過綜合來看，美中仍是在「競爭中維持溝通、對抗中尋求交易」，延續「鬥而不破」的互動格局。

美國也希望中國大陸在處理俄烏戰爭及美伊衝突，扮演更積極的角色，美方未必期待北京全面配合美國立場，而是希望中國不積極強化反美陣營，削弱美國戰略布局。然而，對中國大陸而言，俄羅斯與伊朗均具重要戰略價值，未必會配合美國，仍難改變美中競爭與對立的方向。

在經貿方面，去年10月，美中曾就關稅戰達成暫時性休兵，並設定一年談判期，雙方也約定克制經貿報復措施，但至今成果有限。近期雙方經貿衝突反而升溫，例如今年3月，美國針對過剩產能與強迫勞動問題展開「301調查」。雖然調查對象涉及多國，但中國無疑是主要目標，也引發北京強烈反彈。

此外，美方持續強化出口管制、投資審查與供應鏈安全制度，限制中國取得先進技術，並推動防堵第三地轉運、規避技術管制阻絕等新措施，進一步擴大對中國大陸的制衡。

中國大陸則同步推動各式反制措施，包括反外國制裁法、反外國不當域外管轄條例，以及維護供應鏈安全相關規定，目標同樣直指美國。顯示美中競爭已不再只是短期貿易摩擦，而是朝向法律化與制度化發展。

川習會後，雙方預期會加速完成關稅談判，但也不會容忍對手制裁措施，雙方仍會持續交鋒。未來美中雙方一方面維持必要經貿往來，另一方面則持續透過技術管制、投資限制與產業政策，降低對彼此的依賴，全球經濟也將進入「高競爭、低信任」的階段。

在兩岸問題上，川普對台海議題一向維持高度「戰略模糊」，對美國是否直接軍事介入、是否明確承諾協防台灣等問題，從不明確表態。此次川習會中，美方仍重申維持台海和平穩定；中方除再次強調台灣問題是不可踰越的紅線外，更首次表達若台灣問題處理不當，甚至可能引發中美衝突，凸顯北京對台海議題的高度敏感與強硬立場。不過整體上兩岸問題未被進一步升高，也未成為美中交易籌碼。

但這並不代表兩岸對抗將因此明顯和緩。在美中戰略競爭持續升溫下，大陸「反獨促統」聲浪高漲，台灣「聯美抗中」氛圍不變下，台海局勢仍將是全球敏感的議題，未來兩岸在政治、外交與經濟層面的角力仍將持續。

綜合而言，此次川習會並未改變美、中競爭的大方向，而是在對抗中加入一層避免衝突失控的「安全護欄」，維持有限穩定。然而，此穩定並非建立在互信上，而是建立在風險控管之上。雙方都希望避免衝突升高，但在科技、經貿與地緣政治等核心利益上，仍缺乏退讓空間。

因此，美中關係不會因這場峰會而明顯改善，而是逐步走向「可控對抗」的新階段。未來美中仍將在競爭與協調、互動與防堵並存下持續震盪，而台灣也將成為美中博弈下的重要焦點。