聯合報社論／川習會即將登場，台灣屏息以待

美國總統川普（前左）昨天晚間飛抵北京首都國際機場，中國國家副主席韓正（前右）等人到場接機。路透

美國總統川普昨晚已飛抵北京，將與大陸國家主席習近平展開兩天的高峰會。川普此次赴陸，並非帶著戰勝者的意氣風發而去；相反的，他發起的兩場戰爭都以失敗告終：一場是他於二月底對伊朗發動的軍事攻擊，另一場則是他去年四月對全球與大陸的關稅戰。

這次高峰會的緣起，是因川普對大陸施加鉅額高關稅，北京則以限制稀土出口反制；結果相激相盪，貿易衝突不斷升高。美國對委內瑞拉和伊朗出手，目的也在削弱大陸的能源進口，以增加對抗稀土的籌碼，誰料伊朗卻讓川普栽了跟頭。荷莫茲海峽被封鎖後，大陸靠充裕的油料儲存，降低危機衝擊；美國國內能源價格及通膨卻飛漲，恐衝擊共和黨年底期中選舉。無論如何，美國經濟不好，會影響大陸對美出口；而荷莫茲長期不打通，對美中都是問題。對此，雙方有相當共識。

川習會議題可分兩大類：一是經貿，二是地緣政治。經貿方面，大陸在第十五個五年規劃中，要在先進技術領域超越西方；美國則要以人工智慧和高階晶片，維持全球經濟主導地位。這回美國已不輕言「脫鉤」，美財長貝森特強調，美中經濟只能「降低風險」；顯示這次峰會將強調經貿之「穩定管理」。

由貝森特與貿易談判代表葛里爾負責經貿議題，目前所知的是將「貿易休戰」化為長期的「協調機制」。美中將成立兩個新對話機制：「美中貿易委員會」和「美中投資委員會」，以管理可能的衝突。為了讓川普不致空手而回，大陸也不吝大手筆採購，主要為黃豆、牛肉與波音客機等「三Ｂ」產品，未來三年每年採購兩千五百萬噸美國黃豆，以及五百架波音737 MAX噴射機等。

地緣政治原非峰會主題，但隨著形勢變化陸續冒出來。川普希望習近平能夠介入協調美伊戰爭，習近平則要求川普在台灣議題上讓步，這也是台灣最擔心的事。川普希望擺脫伊朗戰事，中俄的協助是必要的。普亭主動表示願保管伊朗的高純度濃縮鈾，中國對德黑蘭也有強大財經籌碼；川普亟需藉助他們扮演停火協議的國際保證人，以取得伊朗信任。

以往美中峰會，台灣議題通常先由中方提出，美方敷衍兩句就過去了。但這次不同，最近王毅與魯比歐的通話，中方明確表示台灣問題將是首要議題；魯比歐隨後也承認台灣問題將成峰會議題。對台灣而言，理想狀況是：美方在會後聲明對台灣議題輕描淡寫，甚至完全不提，同時持續軍售我國，亦不作出損害台灣主權的表態。但這次恐怕要事與願違了。

中方可能的要求有二：一是川普對台灣地位的讓步，公開表示反對或不支持台獨，或者是支持／不反對和平統一，二是減少或延緩對台軍售。表態「不支持」，是保留美國政策彈性，反對任一方片面改變現狀；「反對」則更接近北京一中表述。一旦這類措辭進入元首級表述，縱非正式公報，也將成為北京日後對台施壓的素材。

軍售則是我方最擔心的部分。習近平在二月的通話中，強烈表達了對川普對台一一０億美元軍售的不滿，敦促他慎重處理。川普在出訪前被問到此事，他原可順勢聲稱對台灣的安全承諾「堅若磐石」，會繼續出售武器給台灣；但他卻說「我會跟習主席討論這個議題」。可見隱含著變數。

儘管賴政府強調，美方仍不斷透過管道重申「對台政策未變」，但面對川普「一人決策」的風格，這些保證恐怕相當脆弱。國際變局迫在眼前，賴政府若仍沉醉在側翼的和風中，就太昧於事實了！