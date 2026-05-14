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聯合報黑白集／大官員，小腦袋

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/淡江大橋' rel='淡江大橋' data-rel='/2/125967' class='tag'><strong>淡江大橋</strong></a>12日通車，汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖。圖／聯合報系資料照片
淡江大橋12日通車，汽機車道一度出現壅塞，許多行人與自行車騎士也登橋朝聖。圖／聯合報系資料照片

由故建築師札哈・哈蒂事務所設計的「淡江大橋」十二日開通，為淡水夕照增添美好一景。當天祈福儀式，交長陳世凱扮演個人秀，竟未邀在地市長侯友宜出席。更可議的是，官員還特地致電淡水和八里兩區區長，要求他們不要出席。交通部長把一條標誌性大橋的光榮全攬在自己身上，他顯然只有一顆小腦袋。

淡江大橋從發包到完工歷時十二年，不僅決策到完工跨越藍綠兩朝，工程技術人員嘔心瀝血克服萬難，點點滴滴都功在其中。陳世凱出任部長才年餘，竟獨攬光芒為自己慶生，又把各方人士排除在外，心胸與格局小到可憐。然而，壓抑別人，就能凸顯自己高大嗎？

「小腦袋症候群」，正是卓內閣的一大特色。例如，內政部長劉世芳除了熱衷於改路名、防陸配，對土方之亂或民生議題皆冷漠以對。陸委會則執著於「抗中」，對一切有助兩岸交流的協商，均興味索然。

最新一個刷新人們三觀的例子，是衛福部長石崇良。「三班護病比」是賴清德競選時的承諾，要在上任兩年內完成，卻直到近日才由在野黨協助完成立法。石崇良無視於形勢嚴峻，竟說還要再給醫院兩年緩衝，引發基層怒火。在野黨質疑政府政策跳票，他油腔滑調答稱，「怕跳票就再投給賴總統，一定落實。」這種「看上不看下」的官，眼裡還有人民嗎？

社論 淡江大橋 陳世凱

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