聯合報黑白集／川普沒說賣，清德急付錢

對台軍售，美國總統川普表示，要和習近平討論這樁買賣。法新社

川習會在即，美議員促川普趕快通過一百四十億美元對台軍售，別再延宕；川普則說，他要和習近平討論這樁買賣。賴總統無視美中把對台軍售當菜單，一味抱怨特別預算被刪，「不夠付給美國」。他訓斥在野黨，「國安不容打折扣」；但他想付錢，人家還未必要賣呢！

立院通過七千八百億元軍購特別預算，中央社稱美方感到失望。賴總統藉機抨擊藍白阻撓提升國防戰力，還說海馬士系統可能來不及付款。事實上，影響軍購的是川習會，賴總統槍口對準在野黨，是色厲內荏。基於總統職責，他應該向美方抗議才對！

川普把對台軍售搬上美中談判桌，形同將「對台六項保證」踩在腳下。國際高度關切美國對台政策是否鬆動，府院卻老神在在，重申「美方保證對台政策不變」，自我粉飾太平。

賴清德點名海馬士系統，稱五月底是付款期限，批立院延宕採購影響國安。實際上，搭配海馬士的兩款遠程飛彈，已在美伊戰場打光庫存，至少得等四十幾個月才能交貨。川普沒貨賣台灣，正好順勢賣面子給北京。武器交遞將延宕，賴總統幹嘛急著付錢？

賴清德承諾美國一・二五兆軍購，表達自我防衛決心，還替美國催款。川普卻將這份決心送到習近平面前，當交易來談。「抗中保台」升級成「助美賣台」，豈非台獨奇譚？