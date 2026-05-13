聯合報社論／貍貓換太子：改字變色提升了誰的美感

台電近期將使用了70年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。圖／聯合報系資料照片、台電官網截圖

虧損累累的台電，邀請名設計師優化該公司ＬＯＧＯ；由於將「一代草聖」于右任的書法題字抹除，改以類電腦印刷字體替代，又將帳單顏色改成綠色，引發外界議論。絕大多數民眾認為，台電原來的行草題字頗具生命力，新版卻變得呆板，這九十七萬元花得太不值得！

嚴格說來，九十七萬元不算什麼大錢，對知名設計師聶永真而言，也只是區區之數，無足輕重。甚至，得標單位是他的「永真急制工作室」，最後成品未必出自其本人手筆，卻對他的聲譽造成了影響。無論如何，早年台電主管力邀于右任先生揮毫題字，最後以兩顆大西瓜作為謝禮，禮輕義重。再論文字之珍貴蒼勁與情義之深厚，新版的台電ＬＯＧＯ，一眼就被比了下去。最大的問題不在錢多錢少，而是台電標章愈改愈平凡，可謂是「貍貓換太子」等級。

聶永真對於外界的批評，似乎頗不以為然；但他越是爭辯，卻因論點失據，也就越落居下風。事實上，人們更在意的是，台電本身虧損累累，財務不斷要靠政府挹注撥補；其發電績效不彰之形象已跌到谷底，卻在此時去修改ＬＯＧＯ。若不積極務實經營，卻以為可以靠改招牌字翻身，豈不是異想天開？尤其，最近民眾收到的電費帳單，居然由原來的藍色變成綠色印刷。台電辯稱是配合台電八十週年而設計，這何嘗不是台電高層藉機「表忠」，否則何需印成綠色？

再進一步檢視，台電修改ＬＯＧＯ換掉于右任的親筆書法，只是政府一連串ＬＯＧＯ改造行動的一環。在此之前，二○二一年陳菊任內的監察院就開出第一槍，以導入「當代美學」為由，換掉了原來的識別系統。當時的總預算是四百九十萬元，由「永真急制」和其他團隊共同得標。監察院之新標章，號稱是仿監院正門磚牆形象而設計，但左右各五個長短不一磚紅色橫線的錯落構圖，說實在，讓人無法領會其中深意，遑論什麼「剛正不阿」。

二○二三年九月，經濟部長王美花也以配合「組織改造」為由，選擇以限制性招標方式邀請「永真急制工作室」操刀，聲稱要推廣「公部門美學」，進行「識別系統的優化」。其經費，和台電、中油的系統改造差不多，皆在一百萬元以內。然而，看經濟部的新ＬＯＧＯ，則是由三條藍色橫線構成，中間的橫線稍短，右邊三分之二為淺藍色。簡單說，只是將經濟的英文字首「E」字拆解而成，如不說明，根本令人難以聯想到經濟部。

尤其讓人不解的是，我們自己國家的經濟部，為何要拿英文字當成設計重點？就算是為了對國際招攬貿易投資，這樣的標章符號，也無法讓國外人士一望即知；試問，這又高明何在？讀者不妨自己到網站上找來看，監察院的識別符號是十個長短不一的磚紅色橫線，而經濟部的識別符號則是三條藍色橫槓，要說這提升了什麼公部門美學，未免太辱沒了台灣人的美感經驗！

在這波識別系統更新風潮中，主要的爭議有二點：其一，新的ＬＯＧＯ並未讓人感受到耳目一新，反而顯得愈發庸俗，喪失原本記憶中的特殊和珍貴；其二，為何所有的發包都落在「永真急制」，並藉著百萬以下小額發包之便，主事者可確保它得標。在此，又一次讓人們見識到政府部門上下其手的恣意；以這種心態，談什麼刷新美感和政府形象？

由此看來，中油的新ＬＯＧＯ雖然也由聶永真以九十八萬元拿下，但中油董事長方振仁基於公司虧損及爭議太大，決定暫緩更換，才是更明智的作法。