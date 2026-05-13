經濟日報社論／川習會經貿議題：美中不能脫鉤

川習會經貿議題：美中不能脫鉤。 路透

本周四即將舉行川習會，會前的經濟態勢明顯是「中升美降」，關稅戰打下去，兩敗俱傷，但美國受傷更重，所以美國財政部長貝森特才強調，美中經濟不能脫鉤，只能「降低風險」，這次高峰會的經貿議題，將以穩定管理為重點，去年11月達成的貿易休戰，將會延續。

然而兩國長期競爭關係卻是結構性的，習近平剛敲定第15個五年規劃，重點是透過產業政策在先進技術領域超越西方，而美國則著眼於人工智慧和晶片，以維持其全球主導地位。兩國一有機會，就會用手上的稀土或晶片等撒手鐧，來卡對方的脖子。

美國當初對付伊朗，的確就有箝制中國大陸的考慮在。由於受到國際制裁，伊朗所產的原油有九成供應給大陸，占所有大陸能源進口的13%，加上委內瑞拉，實際占比達到20%；美國手上已掌握委國原油，如果再拿下伊朗的份額，大陸非得要向美國求饒不可。

兩個半月前發生的伊朗戰爭，的確推高了能源的成本，但是中國大陸早已有充足的油氣儲存，加上政府強力干預價格，北京基本消化了這項衝擊，反觀美國因為伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致國內燃料價格飛漲。

而全球能源危機令化石燃料價格高漲和供應不穩定，正好凸顯了各國加速再生能源轉型的重要，這對北京來說無疑是個好消息。中國大陸製品在全球主要綠色技術產能中至少占70%，自戰爭爆發以來，北京的太陽能和電池產品出口激增。

美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰，在首爾正進行最後的會前會協調，目前所知兩國將創設兩個新對話機制「美中貿易委員會」與「美中投資委員會」。

未來透過這兩個委員會的常設機構，來實施貿易與投資的管控，以決定中國大陸應該從美國購買哪些商品，以及美國應該從中國大陸購買哪些商品；投資計畫的審議也一樣。

這次白宮還邀請特斯拉、蘋果、埃克森美孚、波音及高通、黑石、花旗集團等大型企業的執行長，陪同川普訪中，每次都隨川普出訪的輝達執行長黃仁勳則未受邀。

川普在2017年第一任期內訪問中國大陸時，有近30位執行長陪同出訪，並簽署了37項重大協議，總價值超過2,500億美元，但這次隨行企業縮減至12人，同時行前還拒絕了習近平與這些美國企業領導人會談的安排，認為此舉可能會讓美國企業顯得與北京關係過於密切，也因為如此，不邀請黃仁勳，則在避免出售高階晶片的聯想。

但為了創造峰會成功的印象，中方仍會大手筆採購，主要以3B為主（黃豆、牛肉與波音客機，也就是Bean、Beef、Boeing），除了未來三年每年購買2,500萬公噸美國黃豆，中方也將採購美國禽肉與牛肉，煤炭、石油及天然氣同樣可望接到中方大單。

在川普2017年訪問時，中美雙方曾經簽下價值370億美元、涉及300架飛機的大訂單，但因疫情及雙方關係的降溫，使得訂單遲遲未能兌現。這次的訂單更大，合約可能涵蓋500架737 MAX噴射機及數十架廣體客機，但波音擔心的是，中國大陸國內出現了強勁的對手，由中國商用飛機有限責任公司製造的單通道C919客機，中國大陸的航空公司已訂購了數百架，其中已有30多架在國內投入使用。

大陸電動車進入美國市場的問題，也將是高峰會的議題之一。今年1月，川普曾表示願意允許大陸汽車在美國銷售。

然而，近日美國國會議員敦促川普不要放鬆對中國大陸汽車限制的舉措，並警告這將對美國汽車業構成競爭威脅 。

中國大陸經濟現仍然依賴出口，美國市場依然重要，官方上周六發布的數據顯示，今年4月大陸出口增長14.1%，顯著高於3月的2.5%，儘管受到伊朗戰爭及美國相對關稅的影響，中國大陸對美出口仍增長了11.3%，外部需求仍將是今年中國大陸經濟增長的重要驅動力。

一般認為，在高峰會上三個主要議題：經貿、伊朗與台灣，伊朗與台灣的議題，美中各有堅持，勢必針鋒相對，但經貿議題，雙方或許是最有共識的。