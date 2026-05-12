聯合報黑白集／史瓦帝尼的認知作戰？

賴清德總統日前出訪非洲友邦史瓦帝尼，與史國王恩史瓦帝三世互贈金牌項鍊與蘭嶼達悟族的拼板舟模型、泰雅染織披肩。 圖／總統府提供

最近有民眾引述史瓦帝尼主流媒體《史瓦帝尼時報》（Times of Eswatini）報導，稱我國將在三個月內援助該國新台幣二四○億元，每年還要向它招募一千名移工。外交部馬上說是「假訊息」，並稱要蒐證、追究相關法律責任。一場「查水表危機」，蓄勢待發。

外交部話說得很重。強調這是「毫無事實基礎的錯假訊息」，還稱是有心人士刻意操作仇恨與歧視言論，企圖「破壞我國與友邦的關係與國際形象」。彷彿從頭到尾，這就是一場認知作戰。

但經各方查證，這些訊息確實為該媒體去年八月報導，報導內容還列出「戰略儲油槽」、「工業園區」和「產業投資」三大項目，合計金額約新台幣二五○億。報導更明指，這是我外交部長林佳龍去年四月底訪問史國時，承諾的投資計畫。

巧合的是，去年四月外交部確曾發布新聞稿，說林佳龍和史國「簽署多項備忘錄及聯合聲明」，「範圍涵蓋醫療、基礎建設等領域」。至於具體內容，則未公布。因此，此事究竟是「史瓦帝尼對台認知作戰」，還是「外交部說謊」，仍難下定論。

要釐清事實，倒也不難。外交部只需把林佳龍與史瓦帝尼簽的「多項備忘錄」內容完整公布，自然見真章。只是不知，「友邦對台認知作戰」和「外交部說謊」，何者更嚴重？