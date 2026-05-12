聯合報社論／醫美偷拍，擊中消費者心底最深的恐懼

醫美界龍頭「愛爾麗」醫美診所，遭爆在診間偷裝針孔攝影機，侵害消費者身體隱私。 圖／聯合報系資料照片

醫美界龍頭「愛爾麗」醫美診所，遭爆在診間偷裝針孔攝影機，侵害消費者身體隱私。此一偷拍風暴持續擴大，南北各都同時擴大稽查醫美系統，多家醫美集團陸續被查出涉嫌偷拍或裝設針孔攝影機。大批女性消費者紛紛要求退費，更擔心影片外流，已有三千多人組成自救會尋求對策。這次風暴，除重創醫美體系的形象，更凸顯政府的監督存在嚴重疏漏。

醫美與傳統醫療系統不同，但基本的「醫療人員vs.病患」關係仍是一樣的。民眾付高價參加「醫美療程」，追求讓自己變得更漂亮，恐怕絕未料到竟有遭到「偷拍」的問題。基於醫療專業的信賴關係，化約到實際醫美療程，就是個人身體隱私的託付。然而，愛爾麗等診所卻顯然「背叛」了這層信賴關係；他們在診間進行系統性偷拍，受害者包括大量女性及未成年少女。

以一名曾在愛爾麗接受除毛療程的消費者之證詞為例，從除毛前脫去衣物、到淋浴間清洗，再到治療床張腿、上麻藥，每一步驟都可能遭到竊錄。她們選擇了這家標榜「安心醫美、安心變美」的知名診所，卻在以為可信賴的環境，遭到粗暴的隱私侵害。她們還未實現美麗的見證，卻先要憂慮私密影像已被外流。尤其，檢警已查出有未成年被害者，顯見被害者層面之廣。

更讓人驚恐的是，涉案者在其美麗堂皇的招牌下，潛藏著難以想像的「惡念」。首先，這些醫美診所都將針孔攝影機裝置在煙霧警報器上，其攝錄動機不僅故意，而且邪惡。這與一般醫院為預防醫療糾紛而裝設監視器，完全不能一概而論！

其次，在首位發現針孔攝影機的被害人報警並將事件上傳網路後，承包愛爾麗監視器維運業務的工作人員疑「接獲命令」一路南下拆除各分店的監視器主機，甚至沿途拆解或以格式化銷毀檔案。如若屬實，這就是不折不扣的「滅證」行為。

其三，診所在引發恐慌後宣布開放退費，但消費者卻指控，業者要求接受退費後便放棄提告權。可見，業者不僅未對偷拍行為感到羞慚，還想藉退費規避自身的法律責任，惡意之至！

醫美診所的偷拍事件，主要是無良負責人涉嫌利用醫病「權力不對等」關係犯案，其惡性雖不如在醫療中「性侵」病患嚴重，但此案被害者人數之廣，恐已創下醫界紀錄。如果影片外流，對被害者而言，不啻是終身無法抹去的陰影和心理創傷。

醫美集團一再標榜，在協助人們「遇見更好的自己」，也因此賺得盆滿缽滿。不可思議的是，他們竟能做出如此苟且卑劣之事，把客戶的隱私當成「附帶價值」隨手剝取，毫無專業的自尊與廉恥。而且一查，發現不少醫美診所皆同流合汙，根本不認真看待客戶的身體隱私權。

更細思極恐的是，愛爾麗案延燒之際，涉及在「創意私房」購買兩千餘部未成年性影像案的藝人黃子佼，因與卅七名被害人和解獲宣告緩刑。黃子佼曾懺悔說，「若沒有下載，就沒有人會供給」。這些醫美診所偷拍的影像，如果成為「性影像供應鏈」的一環，那才是消費者心中永遠的恐懼。

面對愛爾麗案掀開的身體隱私侵害大黑洞，衛福部長石崇良表示，「屬於明知故犯，不可原諒」，並要求從嚴處以停業處分。但政府的作為仍嫌不足，既知醫美偷拍非單一偶發事件，除重懲違法業者，並全面清查各醫療院所安裝現況，更須重設對醫美產業的監管並修補消費者隱私保護的漏洞，阻斷醫療機構恣意蒐集私密影像，才能消除人民「被看光光」的憂懼。