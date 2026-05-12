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經濟日報社論／世局多變 企業效率邏輯轉向風險控管

經濟日報／ 社論

半導體示意圖。（路透）
半導體示意圖。（路透）

全球經濟過往以成本與效率為核心的運作邏輯，正出現結構性轉向。從能源供應不穩、地緣政治長期對抗，到供應鏈與人工智慧體系的重組，這些變化並非短期波動，而是共同指向一個更深層的改變：經濟決策法則正由「效率最大化」，轉向「風險最小化」。

這一轉變的關鍵，不在單一事件，而在於風險性質本身的改變。

首先，風險的發生頻率明顯上升。過去供應中斷屬低機率事件，企業得以透過集中生產與即時供應鏈壓低成本；如今重大衝突與政策干預頻繁出現，中斷逐漸成為常態。

其次，風險的衝擊顯著放大。高度分工與集中，使單一節點失效即可迅速擴散為系統性風險；效率帶來精簡，也同步削弱了整體緩衝能力。

更關鍵的是，風險變得更難預測。在不確定性升高的環境下，傳統以機率與成本為基礎的優化模型，正逐步失去適用性。

當風險同時具備高頻、不可預測與高衝擊三項特徵時，效率最大化已不再構成最優解方，風險控制遂成為決策核心。

這一轉變首先體現在供應鏈的重構。企業不再集中於單一最低成本地區，而是轉向多元來源與區域分散。即使成本上升、效率下降，仍被視為必要代價，因為在新的環境下，「不中斷」比「最低成本」更具價值。

半導體產業，正是此一趨勢最具代表性的縮影。

過去數十年，半導體供應鏈建立在極致效率之上：先進製程集中於少數企業與地區，設備與材料由特定國家掌握，設計、製造與封裝高度分工。這種結構一方面創造成本與技術優勢，另一方面也形成「單點失效即全鏈受影響」的脆弱性。

在風險升高之下，產業開始導入風險對沖思維，從結構上降低對單一節點的依賴：

一、產能地理分散：於不同國家建立平行產能，以確保極端情境下仍可維持基本供應能力。

二、供應來源多元：為關鍵設備與材料建立替代來源，並提高規格相容性，以增加調度彈性。

三、庫存與備援機制：由即時生產轉向提高安全庫存與備援產能，以資金換取時間與緩衝。

四、技術路徑去依賴：在設計與製程上建立可切換方案，降低對單一體系的依附。

五、產能與客戶配置調整：避免過度集中於單一市場或需求來源，分散政治與景氣風險。

本質上，這些作法是以效率為代價，換取穩定與可預測性，將不可承受的集中風險，轉化為可管理的分散風險。

這一邏輯正快速外溢至整體經濟。資本市場由高報酬導向轉為低風險導向，更重視制度穩定與政治安全；能源配置由最低成本轉向多元保障；人工智慧部署則強調跨平台與可移動性，以降低系統依賴。核心邏輯一致：不再追求單一最優，而是在不確定中尋求可控的平衡。

因此，當前全球經濟面對的，不只是成長放緩，而是運作原則的解構與重塑。在風險主導的環境下，傳統政策工具的效果逐漸受限：即使降息，企業仍可能延後投資；即使擴張財政，供應瓶頸仍可能削弱政策效果。政策角色因而由「刺激成長」，轉向「管理風險」與強化體系韌性。

這種邏輯亦具有擴散效應。當企業普遍提高庫存、分散供應並放緩投資，經濟動能自然轉弱；而成長放緩，又進一步強化風險感知，使保守策略持續擴大。全球經濟因而逐步走向低成長但相對穩定的新常態，競爭優勢也隨之重新洗牌。

效率並未消失，而是被重新排序：當風險可控時，追求效率；當風險不可控時，效率必須讓位。這並非短期的景氣循環，而是全球競爭法則的典範轉移。在新的經濟常態下，最終決定企業勝負的，不再是誰能將成本壓到最低，而是誰能在劇烈的風險波動中，展現最強的韌性與動態調整能力。

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