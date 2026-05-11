聯合報黑白集／聞鼠起舞

民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋拋出鼠患議題，綠營網軍隨即全面出征，環境部長彭啟明也隔空槓上台北市長蔣萬安。只是，漢他病毒並非台北專利，高雄近半年投放滅鼠藥數量甚至是北市兩倍，中央卻從未如此憂心，難道「台北They care，高雄Who cares？」

衛福部多次強調疫情穩定，環境部仍不斷柴添火，彭啓明稱鼠患不是認知作戰，而是市民感受；蔣萬安反諷，「南鼠北送」不是政治操作？天龍國老鼠竄街，綠營彷彿等到天降神兵，從立委、側翼到部長輪番上陣，氣氛不像防疫，更像選戰開打，顯然兵臨城下的鼠輩不只是老鼠。

蔣市府初期確實低估情勢，一味強調數據下降，忽略民眾的感受，也誤判對手的老鼠戰術。隨著沈伯洋積極請纓，綠營側翼總動員，讓市民聞鼠色變，政治目的從「滅鼠」變「滅蔣」，連民進黨立委王世堅都質疑背後是刻意炒作。

新台灣國策智庫民調顯示，五成三泛綠民眾認為北市鼠患嚴重，中間選民約三成八，難怪綠委莊瑞雄敢打包票，沈伯洋若當市長，兩天解決老鼠問題。原來不只球員、球評到裁判，現在連老鼠都是「自己人」。

古人聞雞起舞，今有綠營聞鼠起舞；老鼠不分藍綠，中央則有南北差異。別忘了，總統府也在台北市，五二○在即，首都若鼠輩縱橫，中央卻束手無策，賴總統也會顏面無光。