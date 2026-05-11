聯合報社論／藍白幫賴清德實現政見，民進黨不羞愧嗎？

立法院會通過醫療法第12條、第102條之一條文修正草案。圖／聯合報系資料照片

立法院在國民黨和民眾黨合作下，通過《醫療法》部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，並制定罰則。但衛福部隨即宣布，新制需兩年緩衝，二○二八年五月才會正式施行。這個政策本是賴清德在競選總統時提出，且承諾二年內入法。如今二年期限將屆，卻由藍白合力為賴總統兌現選舉支票，已是諷刺至極；而衛福部硬是撕毀總統承諾，更是不可思議。

醫護人力不足，各級醫院都面臨龐大壓力，對第一線護理人員更形同「血汗工廠」。惡性循環下，護理人員新血不足，流動率又高。二○二四年統計，護理師離職率達百分之十二，執業率則低於百分之六十三，也就是每十個現任護理師有超過一人離職；每三個持有護理師執照者，就有超過一人未從事護理工作。長此以往，醫療體系怎不崩潰？

護病比政策從討論到修法完成，已超過十年，一直未根本解決問題。疫情期間，為應付激增的就診人潮，中央疫情指揮中心還大幅放寬專責病房護病比，讓護理人員在面臨染疫風險的同時，還必須承擔幾乎倍增的工作。因此「護病比入法」也成了護理人員最卑微卻可望而不可及的訴求。

賴總統在二○二三年九月的總統大選期間，提出「二年內將三班護病比入法」的選舉支票，今年期限將屆，四月底即傳出賴總統致電衛福部長石崇良要求積極處理的訊息。結果衛福部所謂的「積極處理」，竟是將三班護病比納入行政規範、無罰則的「醫療機構設置標準」；甚至藍白通過修法，衛福部還要延宕施行，等於將總統政策支票視如敝屣。賴清德倘若允許如此，不是欺騙護理人員，就是將支持自己的護理人員當作免洗餐具，用完即丟。

面對賴政府的拖沓，僅今年以來，護理師護士公會全國聯合會就至少已發出五次正式聲明，要求賴政府正視三班護病比修法問題；今年的「南丁格爾獎」頒獎典禮上，面對行政院長卓榮泰「降低國考難度」謬論，得獎者更直接打臉卓揆，指「護病比入法才是護士節最好的禮物」。五月五日，則有上千名護理師走上街頭，發出「拒絕空話、停止拖延」怒吼。

但這些聲音，賴政府卻聽而不聞，只在衛福部辦了個聊勝於無的協調會。護理師團體央求三黨修法，更只有民進黨不讀不回；直到《醫療法》修法表決當天，才提出民進黨版修法草案。藍白依照護理團體訴求提出的修法版本，民進黨則全數按下反對票，等於「民進黨立委否決民進黨總統政見」。修法通過後，衛福部仍堅持緩衝兩年實施，簡直冥頑不靈。

近日民進黨更持續發動「認知作戰」，以假訊息對幫賴總統兌現競選支票的藍白陣營發動攻擊。例如民進黨立委吳思瑤顛倒黑白說，「國民黨出賣護理師，民眾黨背叛護理師，民進黨守護護理師」；連護理團體成員都成綠營網軍出征對象。

誠然三班護病比入法確有可能造成醫療院所人力調度問題，亟需相關配套措施。但護病比問題討論超過十年，民進黨也已執政十年，甚至賴總統任期都過完一半了，「準備時間不足」的藉口斷難服眾。從頭到尾，民進黨就無心推動三班護病比入法。

此次政策爭議，就是賴政府乃至民進黨執政的縮影。民進黨念茲在茲者，就是如何鞏固、擴大政治權力。三班護病比不能實現，就是賴政府決定犧牲基層護理人員權益、向醫療院所資方傾斜所致。法案通過後仍持續向在野黨發動攻擊，則是連對全民有利的事，也不讓藍白去做。這樣的執政黨，難道不汗顏嗎？