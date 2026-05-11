經濟日報社論／晶片供應鏈重組 台灣不能掉以輕心

晶片供應鏈重組 台灣不能掉以輕心。 美聯社

《華爾街日報》披露的一則消息，在半導體業界激起千層浪。蘋果與英特爾在歷經逾一年的密集磋商後，已就晶片代工業務敲定初步協議，英特爾將正式踏入替蘋果生產處理器的新角色。這個消息旋即讓英特爾股價單日暴漲逾一成，累計今年漲幅已突破兩倍。更引人注意的是，美國總統川普本人和商務部長盧特尼克，均親身介入促成這項合作，政治力量之深，遠超過一般商業決策的範疇。

蘋果這一步，表面上看像是對台積電（2330）的背叛，但仔細拆解其動機，不難發現這不過是多重壓力下的理性回應。首先，人工智慧浪潮席捲全球後，輝達、超微、谷歌、亞馬遜等AI晶片大廠的需求把台積電最先進的產能幾乎全部吃掉，過去享有優先待遇的蘋果，如今也被迫排隊等候。庫克在最近的法說會上坦承，iPhone 17系列出貨受阻，根本原因就是台積電A19晶片供應吃緊。一個市值逼近4兆美元的企業，竟然因為搶不到產能而損失營收，這對蘋果的管理層而言，實在是難以接受的現實。

其次是地緣政治的重量，愈來愈難以忽視。全球超過九成最先進晶片集中在台灣生產，台海情勢的不確定性，早已成為歐美投資法人每季必問的風險項目。蘋果高層私下承認，將核心供應鏈高度集中在單一地點，並非長遠穩健的策略。這種擔憂不是今天才有，但在川普政府公開施壓、揚言對台灣晶片課徵關稅的政治氣候下，蘋果找備援的急迫感顯然升溫。與其坐等政策衝擊來臨，不如主動布局，把部分訂單導向美國本土廠商，既能回應「美國製造」的政治期望，也能在與台積電議定價格時多一張籌碼。

不過，誠實面對現實，這場合作對台積電的衝擊，短期內其實相當有限。蘋果最可能讓英特爾代工的，應該是非技術最頂尖的晶片。蘋果旗下的高階晶片與處理器，對功耗、效能與良率的要求極端嚴苛，目前全球唯有台積電能穩定供應此等規格。

從這個角度觀察，這場合作對英特爾的象徵意義，遠遠大於實際的營收貢獻。一個曾被視為衰退的公司，如今能讓全球消費電子龍頭主動上門，這對新任執行長陳立武的代工轉型大業而言，無疑是最有力的背書。英特爾能否以此為跳板，在後續的先進製程上吸引更多一線客戶，才是真正值得長期追蹤的關鍵。

台積電依然站在頂點，這一點不需要過度渲染也不需要刻意否認。魏哲家近期罕見地稱英特爾為「強大的競爭對手」，這句話既是外交辭令，也是清醒的自我提醒，霸主地位並非永恆，唯有持續推進先進技術才能維持領先。

真正讓人憂心的，是台灣在更宏觀的科技版圖中所處的位置。台灣的半導體優勢，本質上是一種「製造優勢」，而當前全球AI競爭的核心戰場，正在往軟體、演算法和生態系快速位移。輝達市值能突破5兆美元大關，靠的並不只是AI算力晶片，而是透過超過15年的開源滲透，讓CUDA架構成為全球AI開發的事實標準，一旦開發者的工具鏈深度綁定輝達的生態系，競爭對手想要切入就難上加難。

這正是台灣最需要警惕的盲點，在硬體製造上，台積電確實難逢敵手，但當AI的競爭軸線從「誰能製造最快的晶片」轉移到「誰掌握了開發者最仰賴的工具與平台」，台灣若沒有在開源軟體、AI框架或特定垂直領域的解決方案上建立自己的話語權，遲早會淪為全球AI供應鏈中一個技術高超但缺乏主導力的代工角色。

蘋果找英特爾代工這件事，本身只是一個開端，而非終局。它預示著全球晶片供應鏈正在從「效率至上」向「韌性至上」轉型，政治力量、國家安全考量與商業利益的三角拉扯，將持續重塑產業版圖。對台灣而言，這既是警示也是機會，警示的是台積電的「獨一無二」並不等於「永遠安全」。機會的是若能在硬體優勢之上，疊加軟體生態的厚度與開源社群的影響力，台灣在未來科技賽局中才能真正從被動的不可取代，走向主動的無可替代。