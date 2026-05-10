聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／台電、行天宮、鼎泰豐
台電、行天宮、鼎泰豐，三個功能不同的組織，卻擁有共同的文化印記：它們的招牌，都是由被譽為「一代草聖」的于右任親筆題寫。
這兩天，台電花近百萬請設計師聶永真「換招牌」一事廣為熱議，後續各種更換花費又不知凡幾。台電說是因同仁期待公司發展新意象，反對者則批評台電無視三千餘億虧損，本末倒置。
聶永真為此親上火線給大眾上「設計課」，發長文解釋如何優化，以解決原標誌功能困境；並稱原「台灣電力公司」六個書法字分取自于右任字帖，「非于先生專為台電客製書寫而成」，也因此導致版本眾多，不利多媒體應用。
但「集字說」很快遭打臉：學者找出一九六五年發行的《台電月刊》〈右老墨寶與台電〉一文，明確記載一九五三年，時任台電總經理請于右任寫「台灣電力公司」書法當招牌，並自六○年代起通用於台電大小公物。聶永真說法顯有誤導。
其實，既然原始版本尚存，大可據以作適合數位時代應用的微調，而非幾近全盤捨棄；並且，書法體真無法與數位時代併存？但看香客、食客川流不息的行天宮、鼎泰豐，老招牌在網頁上依舊亮眼，何來老氣橫陳、了無新意？
聶永真承包此案，自認無愧於心，但台電真能無愧於文化傳承、財報赤字與招標法規？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。