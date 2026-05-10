聯合報黑白集／台電、行天宮、鼎泰豐

台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。此為合成圖。圖／聯合報系資料照片、取自台電官網

台電、行天宮、鼎泰豐，三個功能不同的組織，卻擁有共同的文化印記：它們的招牌，都是由被譽為「一代草聖」的于右任親筆題寫。

這兩天，台電花近百萬請設計師聶永真「換招牌」一事廣為熱議，後續各種更換花費又不知凡幾。台電說是因同仁期待公司發展新意象，反對者則批評台電無視三千餘億虧損，本末倒置。

聶永真為此親上火線給大眾上「設計課」，發長文解釋如何優化，以解決原標誌功能困境；並稱原「台灣電力公司」六個書法字分取自于右任字帖，「非于先生專為台電客製書寫而成」，也因此導致版本眾多，不利多媒體應用。

但「集字說」很快遭打臉：學者找出一九六五年發行的《台電月刊》〈右老墨寶與台電〉一文，明確記載一九五三年，時任台電總經理請于右任寫「台灣電力公司」書法當招牌，並自六○年代起通用於台電大小公物。聶永真說法顯有誤導。

其實，既然原始版本尚存，大可據以作適合數位時代應用的微調，而非幾近全盤捨棄；並且，書法體真無法與數位時代併存？但看香客、食客川流不息的行天宮、鼎泰豐，老招牌在網頁上依舊亮眼，何來老氣橫陳、了無新意？

聶永真承包此案，自認無愧於心，但台電真能無愧於文化傳承、財報赤字與招標法規？