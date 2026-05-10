聯合報社論／用腳投票：被操弄的戰爭恐懼正掏空台灣

中共發動對台軍演，中國海警船緊貼24浬線航行，海巡署船艦採取一對一監視。路透

此刻台灣呈現一種「解離」的狀態，股市攻上四萬點，經濟看似暢旺，但同時間，人民對戰爭的憂慮卻益發高漲；ＣＮＮ日前報導，因政治不確定性，台灣民間正掀起辦第二本護照及資產外移的出走潮。關鍵出在民進黨把戰爭恐懼當成選舉動員語言與鬥爭工具，不斷強化各種恐嚇、對立的抗中牌，藉由操作亡國感，收割政治紅利，卻正變相掏空台灣。

民進黨二次執政後，蔡英文首任滿意度低迷，遭獨派大老連署逼退，賴清德也出馬挑戰。二○一九年夏，香港爆發「反送中」抗爭事件，蔡英文藉由大力操作「芒果乾」（亡國感），得以谷底翻身高票連任。也因此，當二○二一年三月時任美軍印太司令部司令戴維森於美國聯邦參議院委員會作證稱，中國發展軍力以及軍事野心「是要在未來六年之內」攻打台灣，「二○二七攻台說」便迅速流傳，蔡政府亦大加應和。除展開一連串的軍事動員、役期改革，也將此包裝成選舉及政治動員語言，把恐懼轉換成選票，成了芒果乾最大批發商。

在武統說之下，國安也被無限上綱，包含當時閣揆蘇貞昌片面且全面禁絕中央政府採用陸製資通訊產品等，此一違反ＷＴＯ精神的做法也變得正當性十足；從綠營政治人物到網路側翼，更動輒將反對黨及質疑其政策者扣上「中共在地協力者」及「賣台」紅帽，凡對其不利訊息則一概稱是對岸的「認知作戰」。綠營抗中操作，幾乎無往不利。

儘管中共國家主席習近平早在二○二三年底川習會上，即否認有二○二七或二○三五對台動武計畫，卻被視為緩兵之計；美方近日更自我推翻二○二七武統說，但賴政府早已將武統論當成推展各種抗中政策的主軸。賴政府去年三月將中共定義為「境外敵對勢力」；更無視於「一中」憲法框架，多次暗渡「兩國論」，明白割裂兩岸關係，不斷發言挑釁、刺激中共，引發中共機艦繞台及圍台軍演，使得台海情勢一再升溫。身為國家領導者無法創造和平，更讓人民籠罩在戰爭陰影中，是何等的不負責任。

諷刺的是，政府全面加強戰備、大舉發送「小橘書」，ＣＮＮ卻報導，台灣民間興起申辦第二本護照並將資產轉移熱潮；民進黨政府要全民戰到一兵一卒，人民卻悄悄用腳投票。而《美麗島電子報》最新民調更顯示，超過二二％民眾願接受和平統一，以避免兩岸發生戰爭；換算下來，竟有高達四百多萬民眾願意成為中國一省或特區以換取安身立命。這數字背後凸顯的是人民對戰爭的憂慮，賴政府不斷升高兩岸衝突，反而把人心推得更遠。

然而，府院對ＣＮＮ報導沉默以對，內政部長劉世芳數日後才反駁稱，近五年歸化是喪失國籍者的三倍。但這明顯是偷換概念，現行國人申辦第二本護照根本無需放棄國籍，至於歸化者多數是婚姻移民，其中許多更是遭劉世芳處處打壓的陸配。這些數據跟辯詞，都難掩台灣人才與資金外流的事實，而這是保台還是害台？

與民進黨讓兩岸陷入戰爭邊緣形成鮮明對比的，是國民黨主席鄭麗文以「和平興台」為主旋律的大陸行。鄭麗文參訪上海洋山港時，以一九四九年上一代從戰亂烽火中離開的舊上海，對比如今繁華美麗的新上海，談到人民對和平的企盼，因為和平才能讓人追逐夢想、實現理想。這番談話令許多人印象深刻，因她說中人民最深切的渴望。

在用腳投票與和平興台間，如此清晰的民心向背，賴政府還要繼續沉迷在股市創新高的數字中裝睡嗎？