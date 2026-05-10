經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

AI示意圖。 路透

主計總處公布2026年第1季GDP概估值，年增率達13.69%，創近40年新高，遠高於全球約3-4%的平均成長水準，顯示台灣正處於非典型擴張階段。這不僅反映景氣反彈，更意味台灣正快速嵌入全球人工智慧產業鏈核心。高成長本身不是問題，關鍵在於：這是結構升級的起點，還是風險累積的前奏。

本波動主要來自AI基礎設施投資擴張。國際能源總署（IEA）預估，2023至2026年全球電力需求將成長逾10%，其中資料中心與AI用電增速更達整體兩倍以上。主要雲端與科技企業2025至2026年資本支出規模已逼近3,000億至4,000億美元，算力競賽全面升溫。在此趨勢下，台灣憑藉先進製程與完整供應鏈，掌握全球逾六成先進製程晶片產能，並在AI伺服器與關鍵零組件形成高度聚落效應。出口結構快速集中，資通訊與電子產品占總出口比重已逾七成。

然而，高成長同時放大結構失衡。2025年台灣對美出口金額接近2,000億美元，占總出口比重逾四分之一，且集中於半導體與資通訊產品。相對之下，機械、紡織、塑化等傳統產業出口成長停滯，部分甚至轉為負成長。這種分化更反映於薪資與就業：科技業平均薪資持續上升，而服務業與中小製造業則明顯停滯。當產業優勢逐漸轉為結構依賴，經濟風險也由短期波動，轉為長期韌性的侵蝕。

更需警惕的是，當資源過度集中於少數高附加價值產業，推升資本與高階人才流入，將進一步削弱其他產業競爭力，形成強勢部門擴張、其他部門相對萎縮的結構失衡。同時，歷史經驗顯示，當單一產業占出口比重過高，整體經濟對該產業景氣波動的敏感度將顯著提高。在目前結構下，一旦全球半導體景氣反轉，其影響將透過匯率、投資與就業機制迅速擴散。

資源供給壓力亦逼近臨界。依國際能源總署預估，AI資料中心用電需求未來數年將以年均15%以上速度成長。台灣電力需求亦將隨先進製程與資料中心擴建快速攀升，但目前再生能源占比仍未達三成，穩定基載供電能力成為關鍵要素。同時，北台灣科技廊帶工業用地供給趨緊，部分區域地價與租金近年已上漲逾三成，土地取得成本顯著提高。

外部環境亦同步轉變。美國透過《晶片與科學法案》提供補貼推動在地製造，歐洲與日本亦提出類似政策，中國則設定晶片自給率大幅提升的目標。全球半導體供應鏈正由效率導向轉向安全導向。台灣若無法在技術留本土與產能外溢之間取得平衡，將可能在供應鏈重組中由主動者轉為被動承受者。

在此情勢下，政策思維不能停留在慶祝成長，而須轉向風險管理。2025年稅收創歷史新高，超徵規模達數千億元，執政當局應慎重考慮趁此良機，將超徵稅收挹注於產業結構轉型工程，成為結構調整的關鍵資源。反之，政府產業政策與資源配置若仍偏重既有優勢產業，而忽略非電子部門的轉型需求，將使產業失衡進一步固化。

首季13.69%的成長，證明台灣已站上全球AI浪潮的制高點，但同時也暴露經濟結構的脆弱邊界。當成長高度依賴單一產業、單一市場與單一能源結構，其穩定性必然隨之下降。更值得正視的是，這種失衡並非自然形成，而是長期政策選擇的結果。多年來，經濟部將資源高度集中於半導體與電子產業，對機械、紡織、塑化等傳統產業的數位轉型與升級投入不足，導致產業間生產力差距擴大，經濟成長逐漸失去擴散能力。

高成長不是終點，而是壓力測試的開始。當傳統產業無法同步轉型，單一產業的繁榮便難以轉化為整體經濟的穩定；當產業結構失去擴散能力，風險也將由分散轉為集中。台灣當前面對的，不只是景氣循環，而是成長模式的選擇。單極成長或許帶來短期榮景，但若缺乏結構修正機制，其代價終將在下一個循環中被放大，進而導致社會變動與不安。