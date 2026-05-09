聯合報黑白集／七千八百億，有為有守

立法院會昨三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後國民黨與民眾黨立委在議場前說明並合影。 記者蘇健忠／攝影

經過半年拉鋸，軍購特別預算終於在藍白聯手下，以七千八百億元的規模通過。此數距離行政院要求的一．二五兆，雖有四千多億元之差；但距離美方期待的八千億，只是四捨五入之別。無論如何，國民黨和民眾黨為預算把關，有為有守，不容賴政府假「抗中」之名巧取豪奪公帑。

老實說，「抗中」這頂大帽，真的令人難以違抗。何況，這回的軍購特別預算，還添加了「挺美」的冠冕。賴政府就是要利用「抗中」和「挺美」兩頂大帽，把在野黨吃得死死的。果然，國民黨內就出現「挺美」與「疑美」兩派，自己先吵得死去活來，恨不得把肝膽都掏出來比顏色。最後，從「三千八百億加Ｎ」變成七千八百億元，給了美方後續「發價書」四千億元空間，可謂仁至義盡。

七千八百億的預算，會顯得在野黨的抗中意志不足嗎？當然不會！據黃國昌爆料，民進黨團總召蔡其昌和政院高層私下拜託民眾黨，軍購總額只要「八千億外加六百億」即可。可見行政院端出一．二五兆的天價，根本是漫天亂喊，吃定了老百姓無力抗拒，也無力監督。

這些年民進黨吃預算的胃口愈來愈大。阿扁時代治水八百億，蔡英文的前瞻預算八年八千八百億，現在又要編五年五千五百億治水，始終面不改色。在野黨若不嚴格監督，才對不起人民！