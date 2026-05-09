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聯合報社論／好個前瞻：送走燃料棒五年，又要重啟核能

聯合報／ 社論

2018年，<a href='/search/tagging/2/核四' rel='核四' data-rel='/2/103529' class='tag'><strong>核四</strong></a>燃料棒運至基隆港裝櫃，準備運往美國。 圖／聯合報系資料照片
2018年，核四燃料棒運至基隆港裝櫃，準備運往美國。 圖／聯合報系資料照片

賴總統宣示將重啟核三，為趕在二○二八年運轉，如今就得編列八十億預算購買燃料棒。尷尬的是：五年前蔡英文政府為了急於實現「非核家園」，不由分說將核四廠的燃料棒全數送往美國，希望拆解或轉售。但五年過去，燃料棒不僅找不到買家，還花掉四億多元的儲存費用。民進黨的「前瞻」決策，除了灰頭土臉，根本是把公帑當兒戲。

審計長陳瑞敏最近在立法院證實，從二○一八到二○二一年陸續送往美國的一 七四四束燃料棒，多年來非僅賣不掉，還衍生出四億多元的保管處理費用。不僅如此，當年核四燃料棒外送的運費，即高達六．九億元；有些燃料棒經過拆解，費用估計達廿八億元；若再加上儲存費用，實際浪費了近四十億元公帑。而原來估計價值達八十億元的燃料棒，在耗費了龐大社會成本後，殘值近乎歸零。簡單地說，民進黨一番折騰，把價值八十億的燃料棒變成廢物，還花了四十億銀子去處理，這正是一個無能政府「窮忙」的鐵證。

說來可悲，民進黨用一個「非核家園」的口號，數十年來把台灣人民耍得團團轉。在迂迴轉進間，它以華而不實的想法撕裂社會，卻逕自賺進可觀的選舉紅利，得以連續執政十二年。誰料，所謂的「非核家園」僅電光石火地閃現了一年，就由賴清德緊急宣布下架。原因很簡單：台灣能源九成六須倚賴進口，我們玩不起缺乏穩定基載的能源遊戲，危顫顫的綠能只夠供作美麗點綴，而蔡英文的能源轉型政策更暴露了國家能源戰略要害。

事實上，民進黨非核政策的利弊得失，在各界長年反覆的爭辯過程中都有過詳盡討論；但當決策者打定主意一意孤行，任何理性主張都阻擋不住。說穿了，賴清德也絕非什麼核能的擁護者，只是他身為執政者，看到了國家缺電的危機迫在眉睫，同時也看到台積電像「吃電怪獸」般用掉了全台一成的電力，他若再不重啟核能，台灣半導體產業再造奇蹟的能力就會削弱，這才是非核家園迷思必須揚棄的主因。

為了重啟核三，政府目前就必須開始編列八十億元預算，採購燃料棒。因為燃料棒不是便利商店的日用品，訂購後，要十八個月才能交貨。如果順利的話，燃料棒真能在一年半後送達，二○二八年核三要重啟才有可能。否則，以台積電的擴張速度，到時候全台就只能陪著它限電。當形勢出現如此天旋地轉的變化，此際回看蔡政府時代硬將核四燃料棒送走的行徑，便愈發感到荒唐，此舉完全是為了政治立場而表演，卻不顧後果如何。而如今，我們的核能人才被摧毀，核電政策要轉彎回頭卻困難重重，還留下一屁股數不清的呆帳，民進黨要埋單嗎？

回顧過去四十年，民進黨為了反核四而大舉反核，而把「非核家園」形容成人間天堂。但檢視近十年的能源轉型，綠能比重始終欲進不前，還鼓勵了種種破壞山林水土的惡行；而天然氣發電占比五十％的華麗目標，抵不過美伊戰爭的幾日考驗，已經破碎得不成形狀。而賴清德的尷尬轉身，重啟核三的宣示能否如期開動，還得看燃料棒能否順利購得；否則，其承諾就是空話一句。人們最恐懼的是，除了吃電怪獸的半導體和ＡＩ產業將離台他去，台灣的民生用電就算讓位給工業用電，是否還能充裕運轉。

民進黨最動聽的口號，莫過於「前瞻」。基於前瞻，它早早將核四燃料棒送走，以示非核的決心。但當它一百八十度向後轉，宣示重啟核能，它還看得見自己的前瞻之境嗎？

社論 核四 非核家園 能源政策 核電 核能

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