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聯合報黑白集／假反統戰真造史

聯合報／ 黑白集

陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸抗日影片《<a href='/search/tagging/2/八佰' rel='八佰' data-rel='/2/253174' class='tag'><strong>八佰</strong></a>》遭國防部記2次申誡，四行倉庫後代王子芩（右）等人日前到國防部抗議，要求公開辯論這部影片哪裡涉統戰。 圖／聯合報系資料照片
陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸抗日影片《八佰》遭國防部記2次申誡，四行倉庫後代王子芩（右）等人日前到國防部抗議，要求公開辯論這部影片哪裡涉統戰。 圖／聯合報系資料照片

綠委林楚茵指控「中華軍史學會」去年舉辦「紀念抗戰勝利研討會」，是配合中共的統戰論述，揚言刪除今年度全數補助。這跟王定宇上周稱《八佰》是中共統戰電影，致播放該片的營長遭申誡兩次，手法如出一轍。

此事跟中共統戰其實無關，卻跟消滅歷史記憶有關；是假反統戰之名，行台獨造史之實。中國導演管虎當年拍《八佰》，是向謝晉元及所率死士致敬，而非解放軍。該片的核心意涵，剛好與王定宇的謊言相反，是中共首次直面蔣介石嫡系中央軍在抗戰中的貢獻，在尷尬中回復了國軍抗日的地位。

兩位綠委無端拿一部舊電影、一場研討會開刀，就是民進黨系統性造史工程的一部分。其目的，是將中華民國遷台前的歷史切斷，將國軍八年浴血禦敵的悲壯史實剪除，再炮製出一套台日向來親善的綠色台獨史觀。

能讓這一脆弱的政治虛構一碰就碎的事實，就是國軍曾以數百萬疊沓的屍身，逆襲了驕狂的日本皇軍。這頁抗日史詩中最耀眼的圖騰，就是四行倉庫的八百壯士。正因此，綠營要禁播《八佰》，而軍史學會研討會直觸該史觀之逆鱗，也須打入大牢。

民進黨的道場，為了招來一票失魂喪志的信眾，國軍的氣節與歷史勛業因此必須被閹割。但就像中共也掩蓋不了謝團長的英雄輝芒，民進黨哪裡埋葬得了八百壯士？

社論 黑白集 八佰 林楚茵 王定宇 民進黨 歷史

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