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聯合報社論／徐錫祥已遭國會否決，豈可再代理檢察總長？

聯合報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/徐錫祥' rel='徐錫祥' data-rel='/2/247526' class='tag'><strong>徐錫祥</strong></a>被國會否決接任<a href='/search/tagging/2/檢察總長' rel='檢察總長' data-rel='/2/139448' class='tag'><strong>檢察總長</strong></a>，但賴總統卻任命他代理檢察總長。 圖／聯合報系資料照片
徐錫祥被國會否決接任檢察總長，但賴總統卻任命他代理檢察總長。 圖／聯合報系資料照片

立法院近日表決最高檢主任檢察官徐錫祥接任檢察總長人事案，由於他歷練不足及政檢兩棲等爭議，遭立委以「六十一票不同意、五十票同意」否決。令人錯愕的是，賴總統不顧徐錫祥剛剛遭到國會否決其資格，竟隨即指派他自七日起接替前檢察總長邢泰釗交卸的職位，擔任「代理檢察總長」。這樣「假代理真任命」的作法，除了藐視國會，也違反民主法治精神，更在作踐司法。如此赤裸裸的操作，今後要說檢察體系不是在為政治服務，其誰能信？

徐錫祥當過多年基層檢察官，卻缺乏二審的歷練，也鮮少辦過大案，被同仁質疑核心領導能力不足。但他近年官運亨通三級跳，先主管海巡署政風處，又當上國安局副局長，並調升法務部次長，再轉任最高檢主任檢察官。可見，賴政府的劇本早已寫好，要欽點他成為檢察總長。徐錫祥雖深獲高層信賴，但他在檢察體系威望不足，光靠政檢兩棲出人頭地，不僅難以服人，更恐使司法被迫聽命政治。

賴總統無法提名適當總長人選，已踏錯第一步；在徐錫祥遭國會否決後，依理應在三個月內補提新人，賴清德卻直接將不合格者送上「檢察總長」大位去代理，是錯上加錯。偌大的檢察體系，難道找不到其他更孚眾望的人選，卻非要徐錫祥不可？

過去不乏由檢察體系內自行票選的先例，絕對能產生比徐錫祥更受基層檢察官愛戴及信服的人選。若賴總統願依慣例尊重檢察基層的民意作為提名參考，在野黨恐怕也找不到否決的理由。反之，賴總統堅持任命一個被國會否定資格的人選代理檢察總長，除擺明跟國會槓到底，更是繼「不補提名大法官」、「閣揆不副署法律案」之後，也把司法權當成了禁臠。

徐錫祥若接受總統之任命出任「代理檢察總長」，除了名不正言不順，也等於認同自己甘為執政者的工具，而不以為恥。這樣充滿服從性格的人，又如何挺胸帶領檢察體系，讓民眾相信檢方是在獨立行使職權，而不只是在滿足上意濫權追殺異議者？若連一頂檢察總長桂冠的利誘都抗拒不了，連對總統說不的勇氣都沒有，誰會相信他具有檢察官的脊梁？

尤其目前選舉在即，各種選舉謠言、舊案、賄選、境外勢力介選等案件將層出不窮。當徐錫祥指揮檢警調廉查賄、或以國安之名調查兩岸交流行為，在在都可能是配合高層授意的政治追殺？回看過去幾年，檢察體系又是如何把民進黨政府的「政治期待」當成重點工作，檢察體系執法又如何讓民眾信任？

法諺有云：司法不僅要公正，更要「看起來」公正。對從事司法工作者而言，制度的公平性、合理性、正當性，是基本的準則。一個缺乏正當性的代理檢察總長，本身品格就難以讓檢察官心服；一旦帶領查案出現爭議時，更會讓執法「看起來」偏頗，甚至使整個檢察系統都被質疑是政治工具。

司法是國家的最後一道防線，唯有讓人民感到信任，司法才能有效運作並帶來正義。如果檢察總長本身就有「皇后貞操」的爭議，就算是合法的偵辦案件，也可能蒙上政治介入的陰影。賴總統為遂行個人意志，屢屢無視憲政、法治，一意孤行。但法務部與徐錫祥為了迎合上意，真的不惜傷害檢察公信力，讓檢察官承受「政治走狗」之罵名？

檢察官獨立行使職權的價值，在不畏權貴、摘奸發伏、為社會伸張正義。若檢察體系不願與權勢保持距離，甚至以在政治官場文化中出入攪和為樂，終將葬送人民對檢察體系的信任。

社論 徐錫祥 檢察總長 邢泰釗 賴清德 司法

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