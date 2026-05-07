經濟日報社論／伊朗戰爭催化 新能源時代來臨

伊朗戰爭不僅造成全球約20%的石油與大量液化天然氣出口中斷，更顛覆各國對能源安全的傳統認知。 路透

伊朗戰爭不僅造成全球約20%的石油與大量液化天然氣出口中斷，更顛覆各國對能源安全的傳統認知。這場戰爭意外成為全球新能源發展的強大催化劑，促使各國從單純的「氣候目標」轉向更現實且急迫的「能源主權」與「能源安全」戰略布局。國際能源總署執行董事比羅爾直言，這場危機已「永久改變化石燃料產業」，猶如一只破碎的花瓶，再也無法恢復原狀。

過去數十年，天然氣曾被視為轉向綠色能源的理想「過渡燃料」。然而伊朗衝突導致液化天然氣供應銳減近20%，卡達等主要出口國設施受損，供應緊繃預計持續至2027年。這場中斷徹底打破各國對化石燃料供應穩定的信心。

即便高度依賴進口化石燃料的亞洲國家，如日本、南韓、中國，也以前所未有的速度加速脫離化石燃料。歐洲在俄烏戰爭後原已試圖減少對俄羅斯天然氣依賴，伊朗戰爭使全球液化天然氣市場再度緊繃，歐洲領導人終於下定決心：唯有徹底轉向再生能源與核能，才能擺脫地緣政治風險。

太陽能、風能等再生能源具有「本地化」特性，不會因遠方戰爭或航道封鎖而中斷供應。屋頂太陽能板與海岸風機的「燃料」來自陽光與風，不受任何外國政府或武裝團體威脅。能源安全不再等同於確保進口航線暢通，而是等同於提高自產清潔電力比重。

根據2026年最新數據，2025年太陽能已成為全球能源需求增長的最大單一貢獻源，首次超越天然氣。電池儲能技術在2025年增長40%，有效解決再生能源間歇性供電問題。德國迅速通過緊急能源法案，將再生能源發電占比目標提前至2030年；日本加速推動「屋頂太陽能義務化」。這些政策共同點在於：形成分散而堅韌的能源網絡，與高度集中、一旦中斷即全面癱瘓的化石燃料供應鏈形成鮮明對比。

核能也出現明顯的回流趨勢。核電廠不受國際燃料價格波動影響，燃料鈾儲存成本低廉，一次裝填可持續運轉18至24個月。英國宣布加速塞茲韋爾C核電項目審批；日本計劃在2027年前重啟至少15座核反應爐；一向反核的德國也同意延長南部兩座核電廠備用運轉至2027年。核能提供穩定基載電力，再生能源在日照風力充足時大量供電，這種「零碳雙軌」策略正成為許多國家能源戰略的新範本。

在交通領域，電動車普及速度明顯加快。中國將停售燃油車目標提前至2030年，加州要求2028年前新車須為零排放。建築供暖領域，熱泵銷量在2026年第1季較去年同期成長60%。工業領域則開始嘗試以「綠氫」取代天然氣。每一項轉變都在削弱化石燃料的市場主導地位。轉型之路並非平坦；部分國家因天然氣價格過高，被迫短期內增加煤炭發電。但試圖以擴大化石燃料開採解決危機，只會讓經濟體更長時間綁在舊能源體系上。

化石燃料作為「地緣政治武器」的效力正在衰減。伊朗試圖封鎖荷莫茲海峽打擊西方經濟，反而加速各國擺脫對中東石油依賴。新能源時代催生新聯盟：鋰、鈷、鎳、稀土等關鍵礦物成為戰略資源。日本與美國宣布成立「民主電池聯盟」，旨在建立不依賴中國的電池供應鏈。

伊朗戰爭讓各國政府從被動的氣候承諾轉向主動的能源安全戰略。驅動力從「我們應該這麼做」的道德訴求，變為「我們必須這麼做」的生存必要。

這場危機很可能讓2026年成為人類正式告別化石燃料霸權、進入「電力時代」的歷史里程碑。一個更分散、更清潔、更具韌性的全球能源新秩序，正在伊朗戰爭的硝煙中悄然誕生。歷史將記住：正是在這場戰火與動盪之中，人類社會終於下定決心，斬斷了對化石燃料長達兩個世紀的依賴鎖鏈。台灣實應認清現實與趨勢，朝綠能與核能擔綱的新能源時代大踏步前進。